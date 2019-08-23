Как украсть миллион под носом Генпрокуратуры Узбекистана

Генеральной прокуратуре РУз непросто: сингапурская компания представила все доказательства, что была ограблена партнером в Узбекистане на миллион долларов, но обвиняемый силен связями…

Генеральная прокуратура Узбекистана с мая 2018 года ведет следствие по уголовному делу № 24/18-2218, возбужденному по статье «Мошенничество в особо крупном размере» против генерального директора ООО «Tibbiyot Dunyosi» Асламбека Буриева.

В основу уголовного дела легла жалоба представителя сингапурской компании «PROFIL TRAIDING PTE LTD» Мохамеда Али Према Назира, заявившего, что в 2015 году по заказу Буриева он поставил в Узбекистан вакцины против гепатита В на сумму 1 млн 97 тысяч 580 долларов США, но не получил ни копейки за свой товар.

По словам Према Назира, за минувшие 15 месяцев расследование Генпрокуратуры Узбекистана, которое возглавляет следователь по особо важным делам Управления по расследованию особо тяжких преступлений Абдулахатов А.А., практически не сдвинулось с мертвой точки.

Обвиняемый Буриев остается на свободе, Прем Назир – без денег.

При этом следствие продолжает получать от пострадавшего инвестора все больше материалов и свидетельств того, что действия Буриева не были ограничены банальным мошенничеством: для отъема товара были задействованы и зарубежные компании-пустышки, и глава Госсанэпиднадзора республики, и даже министр здравоохранения РУз.

В одном из последних ходатайств, поданных адвокатом Према Назира в Генпрокуратуру, говорится, что действия Асламбека Буриева подпадают под статью 242 часть 1 Уголовного кодекса РУз – «Организация преступного сообщества».

Втереться в доверие

Мохамед Али Прем Назир, имея индийские корни, представляет сингапурскую компанию «PROFIL TRAIDING PTE LTD.» По его словам, сотрудничество с компанией Буриева у него началось в 2014 году, и вполне удачно.

Тогда Бурив заказал у Према Назира вакцины против гепатита В на сумму 105 600 долларов США. И хотя контракт по настоянию узбекистанского партнера был оформлен не через его компанию – ООО «Tibbiyot Dunyosi», а через сырдарьинское ООО «Gulistan gold yard», все прошло успешно: товар был поставлен, деньги за него получены.

В 2015 году узбекистанец вновь обратился к Прему Назиру с предложением о поставках вакцин, но в этот раз на сумму, превышающую 1 млн долларов.

Чтобы убедить иностранца в том, что он выполняет государственный заказ, а значит, гарантированно получит свои деньги, Буриев продемонстрировал ему распоряжение министра здравоохранения РУз за № 06-11/523 от 26 июня 2015 года.

Этот документ обязывал руководителей управлений здравоохранения, главврачей центров санэпиднадзора во всей стране, включая Каракалпакстан, провести вакцинацию на платной основе за счет внебюджетных средств лечебно-профилактических учреждений на договорной основе.

Глава Минздрава РУз тоже в деле?

Позже индийский предприниматель поймет, что распоряжение министра оказалось «одноразовой бумажкой». Оно было принято с одной целью – притупить бдительность Према Назира; на самом деле в Узбекистане никогда не проводили вакцинацию за счет внебюджетных средств лечебно-профилактических учреждений – подобной статьи расходов просто не существует.

Другим важным моментом, на который Прем Назир не раз обращал внимание следствия в Узбекистане, стало желание Асламбека Буриева, чтобы сингапурская компания заключила контракт не с его «Tibbiyot Dunyosi», а с английской компанией «ELECTRON EUROPE L.P.».

Прем Назир представил в Генпрокуратуру РУз письмо Буриева, высланное по электронной почте, в котором он просит оформить контракт на вышеназванную английскую компанию, и в этом случае обязуется выкупить товар не частями, а полностью, выплатив общую сумму в размере 1 млн 275 тысяч долларов.

Сингапурская компания отклонила данное предложение, сказав, что намерена работать только с официально действующими организациями внутри Узбекистана, поскольку выполняет госзаказ, и поэтому договор был составлен с «Tibbiyot Dunyosi».

В итоге товар был поставлен, а оплаты нет по сей день.

Расследование в помощь Генпрокуратуре

Оказавшись обманутым, Прем Назир был вынужден проводить свое расследование и доказал, что «ELECTRON EUROPE L.P.» – это лишь одна из нескольких компаний-пустышек, которая принадлежит Буриеву.

Она зарегистрирована по адресу: Великобритания, город Эдинбург, улица Монтгомери, дом 78, офис 1, и любой человек, оказавшийся в этом месте, может увидеть заброшенный дом, ничем не напоминающий хоть какую-то бизнес-активность.

В подтверждение того, что за «ELECTRON EUROPE L.P.» стоит Асламбек Буриев, Прем Назир приводит копию банковской транзакции за транспортировку вакцин в 2014 году.

В отдельное производство, по мнению Према Назира и его адвоката, Генпрокуратура Узбекистана могла бы вывести обнаруженный факт, что английская компания Буриева 12 марта 2015 года оплатила покупку вакцин для Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ) Узбекистана.

В инвойсе китайской компании «ShenZhen Hanofine Biotechnology Co., Ltd» указывается компания Буриева «ELECTRON EUROPE L.P.» как покупатель 3800 доз вакцин против менингита для Государственного комитета по охране государственной границы СГБ РУз на сумму 19 380 долларов США.

Связи Асламбека Буриева с Минздравом, Центром Госсанэпиднадзора, а также с СГБ Узбекистана, убежден Прем Назир, объясняют недееспособность Генпрокуратуры РУз.

В более же широком формате все это демонстрирует одно – государственную коррупцию в Узбекистане, бесправность иностранных инвесторов в стране, заключает глава сингапурской компании.