Как в Джизаке прошли торжества в честь столетия Шарафа Рашидова

Празднование юбилея и открытие памятника в Джизаке руководителю УзССР прошли строго, но старики, преимущественно принявшие участие в торжествах, выстояли часы на площади.

В Джизаке 6 ноября состоялась официальная церемония празднования столетия со дня рождения и открытия памятника Шарафу Рашидову, руководителю Узбекской Советской Социалистической Республики с 1959 по 1983 год.

Поначалу, как рассказывают жители Джизака, предполагалось, что торжества пройдут в виде народных гуляний, но затем в связи с участием в ней первых лиц страны, включая президента Шавката Мирзиёева, было решено провести официальную церемонию.

В Джизак приехали помимо Мирзиёева и членов его правительства дети Шарафа Рашидова, гости из бывших советских республик, а также из разных областей страны.

Но костяк участников церемонии составляли, конечно же, земляки юбиляра и государственного деятеля – джизакцы. Рашидов родился в Джизаке 6 ноября 1917 года.

Каждый район Джизакской области прислал на торжества примерно по 60 человек, в основном пожилых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Аксакалы – это традиционное украшение любых торжеств в Узбекистане. Они начали прибывать в город уже 4–5 ноября.

Кроме того, в церемонии принимали участие представители различных учреждений Джизакской области, каждое из которых делегировало по 30 человек.

Церемония поочередного возложения цветов к памятнику была заранее отрепетирована.

На часами длившейся репетиции каждая группа медленным шагом шла за почетным караулом, несшим венок. Пока они устанавливали венок, надо было подождать, потом посмотреть вверх на памятник, а затем в знак уважения склонить голову к груди и отойти в сторону и назад.

Все это время аксакалы должны были стоять смирно и строго ровным рядом, создавая почтенную массовку.

Наступил день празднования. Для участников церемонии он начался рано. В 6 утра для них в местных чайхонах приготовили плов. А в 7 утра люди должны были прибыть в центр Джизака, чтобы органы безопасности провели тщательный досмотр.

Затем с 8 до 12 часов все, разделившись на группы, должны были ждать начала церемонии. После торжественного открытия памятника слово взял президент Мирзиёев.

Он рассказал о заслугах Шарафа Рашидова. Говоря о «хлопковом деле», ставшем роковым для Рашидова, Мирзиёев заявил, что Москва, обвинившая Ташкент в приписках, сама заставляла этим заниматься, требуя выполнения невероятно завышенных планов. А затем направила следственную бригаду, чтобы выявить «приписчиков» и во всех бедах обвинить узбекский народ и Рашидова. Хотя во главе всего стояла сама Москва, сказал Мирзиёев.

Он упомянул своего предшественника – президента Ислама Каримова, сказав, что благодаря ему было обелено и восстановлено доброе имя Рашидова. 6 ноября 1992 года в Джизаке торжественно отмечали его 75-летний юбилей.

После всех других выступлений началось возложение цветов к памятнику. Церемония была длинной, многие старые женщины не выдерживали, но все же крепились во имя памяти исторического руководителя страны.

Когда все цветы были возложены, пробило 13 часов. Гости простояли на ногах шесть часов. Поэтому после объявления о завершении торжественного мероприятия все побежали, ища поблизости туалеты…