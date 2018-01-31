Как в Узбекистане зарабатывают на криптовалюте

Стремительный рост курса криптовалюты вызвал ажиотаж в Узбекистане. С полок магазинов пропали видеокарты, а среди молодежи появились майнеры и трейдеры.

В 2017 году криптовалюта перевернула мир. Триумфальное шествие биткойна завершилось ростом в 20 раз – почти до 20 тысяч долларов за единицу.

Шанс заработать сотни процентов за короткое время привлек как крупных инвесторов, так и рядовых обывателей. Их не смущает откровенная борьба властей некоторых стран с оборотом криптовалюты, неоднозначная оценка ее перспектив, а также непредсказуемость курса.

Несмотря на падение криптовалюты в январе 2018 года, интерес к ней стабильно высок. И если раньше в Узбекистане о криптовалюте слышали только в привязке к биткойну и имели туманное представление о блокчейнах и токенах, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

Школьники, инженеры, механики и инвесторы объединяются в группы для обсуждения «крипты». Теперь это не увлечение гиков, а реальный бизнес.

Что это?

Криптовалюта – это обменная электронная валюта, защищенная специальным шифрованием данных. Ее никто не контролирует, то есть она анонимная и абсолютно независимая.

Эмиссия (выпуск средств) происходит в процессе майнинга – добычи криптовалюты путем дешифрования огромного количества данных. Проще говоря, майнеры (люди, добывающие криптовалюту на своих компьютерах) решают сложнейшие математические задачи для выбора конкретной комбинации из миллиона возможных.

Эта комбинация нужна для различных операций с криптовалютой. С каждым разом сделать это все сложнее, так как вариантов все меньше, а криптовалюты все больше.

Поэтому для майнинга нужно мощное вычислительное оборудование и бесперебойная подача электроэнергии. Обменять биткойны на более привычную валюту (доллары, евро) можно на криптобиржах.

Биткойн

Биткойн – это самая популярная криптовалюта. Есть еще эфириум, рипл, лайткоин и сотни аналогов. В большинстве стран, в том числе в Узбекистане, не запрещен оборот биткойнов, хотя в сентябре 2017 года финансовый регулятор страны порекомендовал не связываться с криптовалютой: дескать, финансовые транзакции не получается контролировать.

Это никак не сказалось на популярности майнинга. Стоимость добычи одного биткойна в Узбекистане – 1790 долларов, что составляет почти 20% от его рыночной стоимости. Именно столько денег уходит на оплату электричества при майнинге одного биткойна.

К слову, низкая стоимость электроэнергии в стране может привлечь майнеров со всего мира или как минимум из Китая и близлежащих стран. Дешевле добывать биткойны только в Венесуэле и Тринидаде и Тобаго. Крупные европейские компании, занимающиеся промышленным производством криптовалюты, присматриваются к Украине, где себестоимость добычи гораздо ниже, чем в Европе. А Узбекистан в силу географической близости к Китаю может стать центром для майнеров из Поднебесной.

Что такое фермы и как начать майнить

Для майнинга нужно дорогостоящее вычислительное оборудование. Чаще всего это блоки с видеокартами, подключенные к одному компьютеру. Майнеры называют такие установки фермами.

Именно из-за криптолихорадки возник большой спрос на видеокарты. На рынке электроники Fleshka («Малика») в Ташкенте мощные видеокарты можно только заказать с предварительной оплатой. А в местных интернет-магазинах представлены не самые передовые модели, причем с большой наценкой.

Сроки окупаемости оборудования зависят не только от тарифов на электроэнергию, но и от рыночных курсов криптовалюты.

Лихорадка…

Как рассказал Ц-1 Антон, майнер из Ташкента, в 2017 году он вложил около двух тысяч долларов в оборудование. При стабильном курсе эфириума чистая ежемесячная прибыль составляла 200–300 долларов. Около 300 тысяч сумов (37 долларов) приходилось отдавать за электроэнергию.

По его словам, собрать ферму можно самостоятельно либо купить готовую установку. Благо такие решения широко представлены в каталоге объявлений Узнета.

Антон сравнивает истерию, связанную с криптовалютой, с золотой лихорадкой в Северной Америке в XIX веке.

«Первые золотоискатели стали миллионерами. Но больше всех на золотой лихорадке обогатились производители лопат», – сказал собеседник, отметив, что акции ведущего производителя видеокарт NVIDIA выросли за полтора года почти на 500%.

Подростки-трейдеры

Для тех же, кто не хочет строить фермы у себя в квартире, есть другой вариант: инвестировать в «крипту». В Интернете можно найти десятки сайтов, где при помощи валютной карточки любого банка Узбекистана можно приобрести биткоин, эфириум, рипл и другую криптовалюту. Курс обновляется в режиме реального времени и зависит от множества факторов – от спроса до биржевых новостей.

Для того чтобы успешно торговать криптовалютой на бирже, нужно обладать определенными знаниями в области экономики. Но, даже обладая магистерским дипломом в области MBA, нелегко предугадать поведение биткоина и его аналогов в 2018 году. Как говорят специалисты, большие возможности пропорциональны большим рискам.

Из-за наплыва желающих многие криптобиржи и онлайн-обменники в начале года приостановили регистрацию новых пользователей. Некоторые из них вовсе закрылись, фактически обманув своих клиентов. Поэтому нужно доверять зарекомендовавшим себя биржам с положительными отзывами.

За все операции биржи, как правило, берут комиссию (около 0,25% со всех торгов). В процессе регистрации требуется предъявить сканы личных документов и контактные данные. Без верификации вывести деньги будет проблематично.

Азарт, хобби или заработок?

Инженер из Ташкента Фарход в свободное время торгует на бирже. Для него это больше хобби, чем заработок.

«Очень долго изучал работу криптобиржи, анализировал динамику курса. Сейчас сижу на «эфире» (эфириум). По сравнению с биткойном он более предсказуем. Нужно лишь вовремя покупать и продавать, – говорит он. – Больших денег здесь не заработать без внушительного оборота. Для меня это скорее азартное увлечение».

Все криптотрейдеры общаются в группах в социальных сетях. По наблюдениям Фархода, среди трейдеров есть даже школьники, которые тратят накопленные деньги на «битки» и «эфир».

Бытует мнение, что криптовалюта – глобальная финансовая пирамида, которую ждет неизбежный крах. Вместе с тем власти некоторых стран открыто критикуют ее, не имея возможности контролировать финансовые потоки. В их число входит и Узбекистан.