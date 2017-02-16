Как живет полулегальный рынок электронных денег Узбекистана

Власти РУз обещают легализовать не зарегистрированные в стране платежные системы. Пока проект в разработке, Ц-1 узнал, как в Узбекистане работает рынок виртуальных денег.

Вынужденные нарушители

На нелегальном рынке виртуальных денег в Узбекистане представлены самые популярные платежные системы: WebMoney, PayPal, QiWi, Яндекс.Деньги, Skrill.

Капитал рынка формируется за счет местных фрилансеров (удаленно работающие специалисты), получающих гонорары от иностранных работодателей.

Большинство IТ-специалистов используют платежные системы, чаще всего WebMoney, и затем обналичивают электронные деньги на «черном рынке».

Проблема в Узбекистане усугубляется тем, что физические лица не могут получать банковские переводы из-за границы от юридических лиц. Поэтому у электронных денег нет альтернативы на местном рынке интеллектуального труда.

Обменный курс выше

Из-за отсутствия возможности приобрести электронные деньги в отечественных банках обменный курс на них гораздо выше рыночного. На курсовой разнице живут многочисленные менялы.

Они же предлагают дополнительные услуги: пополнить счет в мессенджере Skype, социальной сети «Одноклассники», онлайн-игре World of Tanks и т. д.

«Менялы скупают электронные деньги у фрилансеров по курсу один к одному. Например, за один WMZ (единица, равная одному доллару США) предлагают один доллар», – рассказывает Шамиль – постоянный клиент на «черном рынке», работающий по Мирзо-Улугбекскому району Ташкента.

«Если клиент сдает небольшую сумму, с него снимают дополнительную плату за дорогу. Если большую – к нему приедут домой в любое время. Перекупщики продают электронные деньги по завышенному курсу – от 1,05 доллара. Чем ниже сумма, тем выше курс».

По его словам, рынок виртуальных денег отличается по схеме от валютного.

Покупатель находит объявление в Сети, звонит и договаривается о встрече. В назначенное время меняла и клиент встречаются, и происходит обмен. У первых на гаджетах установлены приложения платежных систем, которыми они пользуются при заключении сделки.

Рискованные сделки

Часто сделки заключаются на «добром слове». На сайтах по поиску объявлений можно увидеть десятки предложений перечислить деньги на счет мобильного телефона в обмен на электронные деньги. Эта схема не предполагает встречи клиента и покупателя.

«Клиент перечисляет деньги на счет менялы, а тот закидывает их на телефон или карту», – продолжает Шамиль.

В этом случае у клиента высокие риски, поскольку покупатель, получив виртуальные единицы, может просто исчезнуть. Поэтому курс здесь намного выше рыночного – от 1,2 доллара.

На рынке электронных денег можно встретить множество мошенников. Это объясняется тем, что здесь нет строгой иерархии, как на обычном валютном рынке.

Так называемые «кидалы» обманывает клиентов и других перекупщиков.

Не боясь юридических последствий, аферисты меняют имена, номера телефонов и локацию. Зачастую отследить их невозможно.

Виртуальные деньги надежнее банков

Владелец интернет-магазина Бахром из Юнусабадского района Ташкента вынужден пользоваться электронными деньгами, не имея возможности расплачиваться за импортный товар при помощи банковских переводов.

«Если расплачиваться обычной «Визой» (Visa Card), рано или поздно мою карту заблокируют. Поэтому я скупаю веб-мани и покупаю товар на AliExpress», – говорит он.

Использование платежной системы в Узбекистане в коммерческих целях приводит к тому, что страна лидирует в статистике покупок на AliExpress.

Рядовые жители Ташкента также жалуются на отечественные банки. Международные пластиковые карты Visa и MasterCard часто блокируются при попытке расплатиться в американских, европейских и китайских интернет-магазинах.

Тернистый путь к легализации

Финансовые власти Узбекистана уже пытались легализовать виртуальные деньги. В «нулевые» платежная система WebMoney активно работала на рынках стран Содружества Независимых Государств.

В Узбекистане легально приобрести виртуальные денежные единицы можно было в офисах ООО «TILLO-GARANT», однако в 2010 году компания из-за низких оборотов прекратила обслуживание WebMoney. С тех пор самая популярная платежная система в Узбекистане ушла в подполье.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций разрабатывает проект изменений по легализации платежных систем. О сроках в ведомстве умолчали.

На данный момент перспектива внедрения виртуальных денег кажется туманной из-за законодательной неопределенности.

Термин «электронные деньги» не прописан в законодательстве Республики Узбекистан. Деньгами в полном понимании этого слова они не являются. К примеру, в России WebMoney по букве закона считаются ценными бумагами, поскольку выпуском единиц занимается не Центральный банк, а компания, зарегистрированная в офшорном Белизе.