Каким Алмалык начинает соревнования с Бекабадом

Президент Узбекистана предложил двум городам Ташкентской области – Алмалыку и Бекабаду – посоревноваться друг с другом. Ц-1 описывает стартовые позиции первого.

Шавкат Мирзиёев 18 августа побывал в городе Бекабаде, где, обратившись к активу города, предложил им посоревноваться с другим городом Ташкентской области – Алмалыком, где он побывал на неделю раньше.

«Недавно мы посетили город Алмалык. Алмалык и Бекабад – это города металлургов, – говорил президент бекабадцам. – Это регионы Ташкентской области с развитой промышленностью. Следовательно, мы должны параллельно развивать два города, сделать так, чтобы живущие там люди были довольны своей жизнью. В этой связи объявляем соревнование между двумя городами по развитию».

Соревнование, по крайней мере первый этап, будет длиться год: с 1 сентября 2017 по сентябрь 2018 года. По предложению Мирзиёева именно два города, а не металлургические комбинаты, будут соревноваться в категориях: цены на рынках, условия для жизни горожан, создание рабочих мест – «всё будет принято во внимание», – пообещал президент.

По маршруту Мирзиёева

Корреспондент Ц-1 отправился по маршруту Мирзиёева, чтобы увидеть Алмалык своими глазами.

Город, расположенный в 52 км от Ташкента, является центром цветной металлургии Узбекистана, но это отнюдь не улучшает общее плачевное состояние.

Центральные улицы Алмалыка напоминают лучшие районы столицы: дороги со свежим асфальтом, дома с обновленными фасадами, ухоженные дворы с детскими площадками – все это контрастирует с местной глубинкой.

Ближе к окраинам, в местах, недоступных для глаз высоких гостей царит раздрай: голые и пыльные дворы, облупившаяся краска на фасадах, покосившиеся ржавые заборы.

На задворках базара «Ойдин», расположенного на проспекте Примкулова, в старых лохмотьях сидит пожилая женщина с потухшими глазами и табличкой с надписью о снятии квартиры.

«…Я даже расплакалась»

Шавкат Мирзиёев вошел на базар именно отсюда, с заднего, а не парадного входа, и ошарашил всех своим внезапным появлением. Визит президента и краткосрочная беседа с ним воодушевили народ.

Продавщица рынка «Ойдин» Дильбар Мусакулова делится впечатлениями от встречи с президентом:

«Спросил про жизнь, не мешают ли нам заниматься делом. Никто не жаловался, все только хвалили его и благодарили за спокойствие и мир в нашей республике. Только об одном попросили Шавката Миромоновича из толпы, чтобы лекарства были подешевле. Мы потом целый день были под впечатлением, а вечером, придя домой, я даже расплакалась…»

Жилые дворы и детские площадки

Следуя намеченному маршруту, глава государства заглянул в жилые районы, но не те, которые для него подготовили работники коммунальных служб и ширкатов. Его немало озадачили дома, давно требующие ремонта, запыленные дворы и переполненные мусорные контейнеры.

Также президент обратил внимание на детскую больницу, которая находится в плачевном состоянии и давно нуждается в капитальном ремонте.

Как оказалось, средства были выделены два года назад, но затем их перенаправили якобы на решение безотлагательных проблем города.

Все это время жителям приходилось лечить детей либо на дому, либо везти в столицу. А это существенно бьет по карману, учитывая невысокие заработки и большие расходы, жалуются местные жители.

Еще жители стотысячного города сетуют на износившиеся сети жилищно-коммунального хозяйства. Около 60 процентов квартир и частных домов подключены к центральной канализации, но очистные сооружения за годы независимости износились и нуждаются в капитальном ремонте. Коммунальные службы даже не могут провести техводовод.

«По сей день многое делается для галочки, – делится своим мнением пенсионерка микрорайона 5/2. – Даже площадки детские сделали, а о самих детях не подумали. Горки убрали. Маленьким ведь скатываться гораздо легче, чем подниматься и спускаться на перекладинах. И так во многом. Свет отключают, воду отключают. Только газ бесперебойно, видать, потому, что на пятом этаже живу, а подача газа идет сверху вниз. Но ведь это во всех городах области так, а чем наш город хуже?..»

А должен быть лучшим!

Как оказалось, наличие Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) – отнюдь не залог стабильности и отсутствия проблем, хотя АГМК имеет множество социальных обязательств. Комбинат несет ответственность за ремонт дорог и строительство домов.

«Но город Алмалык – это не только вотчина нашего комбината, есть и другие предприятия, городские власти, депутаты, сами жители, наконец. Просто в какой-то момент все разом успокоились. Пусть, мол, металлурги занимаются городом, им все под силу. А ведь свой город надо поднимать сообща», – с сожалением говорит работница комбината Людмила Филиппович.

Будут жить, как весь народ

Ее слова обращены в сторону выпада президента в адрес городских властей. 11 августа Мирзиёев сказал, что с таким комбинатом, как АГМК, Алмалык должен стать самым красивым и доступным городом в стране.

Алмалык после приезда президента успокоился, хотя и лишился верхушки власти. Как заявил глава государства, жить новым руководителям придется в гуще народа, то есть каждому – в своем районе, где проблемы и тяготы простого человека будут ощущаться не телефонными звонками, а личной сопричастностью с действительностью.

Погас свет в квартале – у руководителя не будет электричества до тех пор, пока не дадут свет во все дома. Подобная картина ожидается с водой, теплом и прочими бытовыми услугами.

Времена «хаты с краю», как обещает Мирзиёев, прошли, значит, положение дел в коммунальной службе должно улучшиться. По крайней мере, на это сильно надеются в Алмалыке.

Молодежь – сама по себе

В расположенный в Алмалыке аквапарк «Дельфин» приезжают даже из соседних городов – Ахангарана и Ангрена. Наряду с этим открываются мини-стадионы, где молодежь занимается спортом. И в то же время любимый горожанами городской бассейн уже два года находится на ремонте.

В Алмалыке даже есть своя футбольная команда, но все поля с искусственным газоном – платные.

Президент Мирзиёев, критикуя чиновников, неоднократно говорил, что делает ставку на молодежь, но в Алмалыке этих слов не слышали.

В городе не созданы условия для досуга: нет ни одного книжного магазина, лишь небольшая библиотека находится во дворце культуры «Металлург», доступ к которой имеют лишь работники АГМК.

Зато по городу можно насчитать десятки ресторанов и свадебных салонов.