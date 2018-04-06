Какую зарплату в Узбекистане будут получать работники вузов и НИИ

С 1 сентября профессоры вузов в Узбекистане будут получать почти 3,5 млн сумов (430 долларов), ведущие сотрудники НИИ – 3,1 млн сумов (380 долларов).

С 1 сентября 2018 года на 25% вырастут зарплаты работников высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов (НИИ). Об этом сказано в постановлении президента Узбекистана от 5 апреля.

В комментарии к документу говорится, что научный и научно-педагогический потенциал страны находится на «низком уровне», и доля кадров неуклонно снижается.

Основной причиной этого называется отсутствие материальной заинтересованности ученых в получении степеней, поскольку разница в доходах профессоров и стажеров составляет 50%.

Оклад профессоров – 430 долларов

Повышение базовых окладов коснется сотрудников 81 вуза и 136 НИИ, которых насчитывается в Узбекистане около 38 тысяч.

Приоритет будут иметь сотрудники с учеными степенями и званиями. Так, оклады профессоров вузов и главных научных сотрудников НИИ поднимутся на 38-44% (3,46 млн сумов или 430 долларов), оклады преподавателей-стажеров – на 5% (до 1,73 млн сумов или 215 долларов).

Сейчас профессоры получают 2,5 млн сумов (310 долларов), стажеры – 1,6 млн сумов (200 долларов).

Главные научные сотрудники НИИ с ученой степенью доктора наук с 1 сентября начнут получать 3,11 млн (380 долларов) вместо 2,25 млн сумов (280 долларов). Молодых ученых-стажеров оставили с окладом в 1,55 млн сумов (190 долларов).

Казне эта прибавка обойдется в дополнительные 28 млн долларов в год.

Аспиранты получат повышенную на 18% стипендию, приравненную к окладу преподавателя-стажера. Докторанты с ученой степенью кандидата наук смогут рассчитывать на 2,2 млн сумов в месяц.

Что это даст?

Постановление направлено на привлечение талантливой молодежи к научной деятельности и подготовке профессорско-преподавательского состава в вузах. Вот что об этом сказали работники старейших ташкентских вузов.

Преподаватель Факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Уулугбека (бывший ТашГУ), пожелавший не раскрывать своего имени, рассказал Ц-1, что с материальной поддержкой науки и образования руководство Узбекистана запоздало на десять лет.

«У нас в ТашГУ работали великолепные советские кадры: профессоры, академики. Отличные специалисты были в “Литературном” (бывший Республиканский институт русского языка и литературы – ныне УзГУМЯ). Сейчас профессоров осталось немного. Нет преемственности», — сказал собеседник.

По его словам, было время, когда заслуженные деятели наук, несмотря на оклады в 100 – 120 долларов, давали студентам качественные знания, писали научные труды, и на свои деньги ездили на конференции.

А сейчас в структуре высшего образования, особенно в сфере журналистики, якобы остались лишь конформисты с бесполезными научными идеями.

Его слова частично подтвердили в Узбекском Государственном университете мировых языков (УзГУМЯ), сказав, что профессоров сейчас действительно немного, а молодые кадры из-за бюрократии уходят из вузов.

Со слов нашего источника, сейчас финансовый вопрос в вузах остро не стоит, как это было пять лет назад, когда младший научный сотрудник получал почти столько же, сколько и доктор наук.

Однако в университете после магистратуры почти никто не остается.