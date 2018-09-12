Камолиддин Раббимов / Почему Узбекистан арестовал блогеров

Арест в Узбекистане блогеров, писавших на тему ислама и политики, – это своеобразная попытка властей замедлить религиозную активность граждан, в целом – роста социальных ожиданий: мол, «не торопите события, мы не допустим излишеств и все держим под контролем».

Информационное пространство РУз, особенно узбекский сегмент Facebook, в конце августа и начале сентября 2018 года пережил сильнейший стресс, не имевший места с момента смены власти в стране два года назад.

В разных регионах страны были арестованы порядка восьми известных блогеров. Позже выяснилось, что общее количество арестованных может достигать и трех десятков. Родные некоторых из арестованных из-за страха навредить им боятся сообщать о случившемся.

Блогеры Адхам Олимов (известен в Facebook как Мусанниф Адхам), Зиёвуддин Кабиров (Зиёвуддин Рахим), Отабек Усмонов, Миразиз Ахмедов, Хуршидбек Розиков, Дилшодбек Халилов, Тулкин Астанов, Сулаймон Эркин и другие были известны не только в Facebook, но и в местных СМИ.

Их объединяет несколько признаков. Во-первых, все они – молодые люди в возрасте от тридцати до сорока лет; во-вторых, все – сторонники реформ, либерализации и демократизации страны, они были воодушевлены политикой президента Шавката Мирзиёева и поддерживали проводимые им реформы; в-третьих, и это главное, они влияли и формировали общественное мнение узбекистанцев в сети Facebook, находясь внутри страны.

В узбекистанском сегменте социальных сетей и независимых СМИ есть несколько постоянных тем для дискуссий.

Одна из главных: право мужчин носить бороду, а женщин – хиджаб. Арестованные блогеры в своем подавляющем большинстве активно защищали право религиозных людей на бороду и хиджаб.

Возникает вопрос: в чем причина ареста такого количества блогеров? Ведь известно, что они не нарушали законодательство Узбекистана, не злоупотребляли свободой слова, их высказывания нельзя квалифицировать как «религиозный экстремизм».

Новые власти уже признали, что прежняя репрессивная политика, проводившаяся в стране в отношении верующих, несостоятельна.

Власть первого президента Узбекистана Ислама Каримова стояла на максимальном сдерживании уровня религиозности населения, в каримовских тюрьмах гнили не только ярые апологеты ислама, но и простые верующие, причем многие умирали насильственной смертью.

Новая власть Мирзиёева признает необходимость свободы для развития страны. Однако она пока не знает, как гармонизировать свободу и поднимающуюся вместе с ней религиозную активность граждан.

Узбекистан по Конституции – светское государство. Однако до сих пор власти страны не работали над тем, чтобы общественность начала рассматривать «светскость» как ценность.

За прошедшие 27 лет в Узбекистане не была издана ни одна фундаментальная книга об основах, ценностях и истории идеи «светскости». Не была организована ни одна компетентная конференция «о светскости» государства.

В Узбекистане рассматривают светскость как инструмент, а не как ценность. Вот почему новая власть должна больше обращать внимание на ценность «светскости», лучше понимать логику данного понятия, мировой опыт и рассказывать об этом гражданам страны.

Кроме того, даже представления многих экспертов Узбекистана о «свободе совести и религий» далеки от мировых стандартов.

Но все же, на мой взгляд, главная причина ареста блогеров – это не только и не столько сдерживание религиозного фактора, а попытка властей снизить уровень ожиданий со стороны общества.

На фоне провозглашении реформ в узбекистанском обществе наблюдается социальное пробуждение. Однако, как известно, реформы дадут свои плоды через много лет, а люди хотят изменений уже сегодня и сейчас.

Что видят граждане – это рост цен на фоне либерализации валютной политики, снижение покупательской способности, рост безработицы, по-прежнему низкие зарплаты…

В политике же есть определенные закономерности. В первые два года правления новой администрации ожидания и оптимизм всегда высоки, но, начиная с третьего года социальное ожидание начинает конвертироваться в разочарование, в социальную активность, критику и сопротивление властям.

Думаю, арест блогеров на пятнадцать суток – это своеобразная попытка властей по замедлению социальных ожиданий узбекистанцев.

Мол, «мы все делаем, но вы тоже не торопите событий. Мы не допустим, чтобы социальная активность населения перешла грань и закончилась дестабилизацией и социальным взрывом. Мы и далее, время от времени, будем вмешиваться в ситуацию силовыми методами, чтобы удержать стабильность в стране…»

Перед новыми властями Узбекистана стоит сверхсложная задача.

Как создать и приумножить национальное богатство, не ограничивая свободу и не запятнав репутацию государства репрессиями, при этом удерживая стабильность в 33-миллионной стране.

Для достижения этой цели в первую очередь власти Узбекистана должны научиться разговаривать с обществом, убеждать общественность.

За прошедшие 27 лет власть в Узбекистане разучилась общаться с народом.

Убеждение – это самая эффективная форма власти. Но в Узбекистане пока не знают и не умеют реализовывать данную форму власти.

Камолиддин Раббимов – политолог из Узбекистана, ныне проживающий во Франции