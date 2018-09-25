Каракалпакских фермеров обманули с острым перцем

Фермеры в Каракалпакстане по заказу правительства РУз вырастили урожай острого перца для поставок в Южную Корею, Индию, Молдову и другие страны, но заказ оказался обманом…

Все районы Каракалпакстана, кроме Муйнакского (всего в республике 14 районов. – Прим. Ц-1), с весны принялись за выращивание перца чили.

Всего в республике под острый перец было выделено 13 498 гектаров земли и установлен план: дать по 12 тонн с гектара.

И этот план, как рассказывают Ц-1 местные фермеры, они выполнили, а это значит, что на полях Каракалпакстана было выращено почти 162 тысячи тонн острого перца. Но теперь никто не знает, что делать с этим добром?

Ни одна из организаций, которая весной анонсировала начало «перечной кампании» в Каракалпакстане, сегодня перед фермерами страны не появляется.

Как выяснилось, государственные компании «Узозиковкатхолдинг» («Узпищепром») и «Узагроэкспорт» в Узбекистане не выделили кредиты для закупки перца посредническим организациям: Chiliuz, Nova Agro, Big Agro, Bekkiaster.

А всё начиналось красиво

В январе 2018 года Кабинет министров Узбекистана принял постановление «О мерах по увеличению производства острого перца (чили) в Узбекистане на основе зарубежного опыта».

Для реализации плана по выращиванию перца чили был выбран Каракалпакстан, где под эту культуру выделили почти 15 тысяч гектаров низкоурожайных земель, которые раньше были заняты под хлопок.

За производством перца чили в Каракалпакстане следил и президент РУз Шавкат Мирзиёев, который поручил заняться выращиванием данной культуры и в регионах Узбекистана, при этом используя помощь иностранных консультантов, в частности из Индонезии.

Местные СМИ в Узбекистане писали о радужных перспективах, что из 5 кг урожая можно получить 1 кг сушеного красного перца, а 1 тонна продукта на мировом рынке в 2017 году оценивалась в 8640 долларов США. А совокупный доход от продажи острого перца в мире в прошлом году составил более 30 млрд долларов.

Вдохновленные фермеры

Каракалпакские фермеры, вдохновленные такими цифрами, что килограмм сушеного горького перца на мировом рынке стоит 8,6 доллара, а свежего – 1,7 доллара, принялись за работу.

В Ташкенте заявляли, что с 1 га можно получить 20 тонн перца чили при вложении 25 млн сумов (3100 долларов США), но каракалпакские фермеры уверенно вырастили по 12 тонн на гектар.

Но и за этим урожаем никто не приехал.

«На мне висит почти 15 миллионов сумов кредита, взятых весной», – говорит один из фермеров.

По словам другого фермера, теперь он вынужден продавать перец на местном рынке.

«По 1000 сумов (12 центов США) за кило отдаю у нас на местном базаре, – рассказывает он. – Даже половину расходов не покроет…»

Другие овощеводы рассказывают, что прием перца все же начался, но платят по 2000 сумов (25 центов США), что в разы меньше того, что обещали фермерам.