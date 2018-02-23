Каракалпакский ветеран: без тепла, но с телефоном и молитвой за президента

Ветеран ВОВ из Каракалпакстана Утамурат Базарбаев всю зиму провел без тепла. Газа в селе нет, уголь – распродали. Местные власти от проблемы аксакала открещиваются.

93-летний Утамурат Базарбаев – один из пяти ветеранов ВОВ, проживающих в аульном сходе граждан «Кипчак» Амударьинского района Каракалпакстана.

Он не любит рассказывать о том времени из своей молодости, которое пришлось пережить с оружием в руках. В разговоре с окружающими по этому поводу он зачастую переводит тему, а затем благодарит президента.

«Шавкат Мирзиёев в прошлом году на 9 Мая пригласил нас в Ташкент. Встретился с нами, каждого обнял, пожелал здоровья», – вспоминает Утамурат-ата.

Он с гордостью показывает памятную медаль, которую ему на грудь прикрепил сам президент.

С того дня в каждой своей молитве он просит Всевышнего здоровья главе государства и силы продолжать работу, которую он начал во благо народа.

«Забыли, наверное…»

«После того поздравления ко мне приехал хоким района, тоже поздравил. Затем отремонтировали дом со стороны улицы, построили баню…» – продолжает ветеран.

Однако этой баней он не может воспользоваться до сих пор: аксакалу попросту нечем ее топить.

«В конце лета приезжали двое из районного хокимията, интересовались, как мне живется. Сказал, что уголь нужен на зиму. Обещали помочь. Забыли, наверное…» – с грустью в голосе говорит он.

Во дворе дома Утамурата Базарбаева сушатся два десятка круглых, диаметром в двадцать сантиметров, таппа (помёт крупного рогатого скота, смешанный с пылеобразными отходами угля. Используется для обогрева. – Прим. Ц-1).

«Печку, которую я построил, чтобы отец не мерз, топим, чем можем: собираю кустарники в окрестностях, жена делает таппа», – рассказывает сын аксакала Бахтияр.

«С углем помочь не могу…»

Газоснабжение отсутствует не только в доме у ветерана. Его нет во многих близлежащих селах. Из-за нехватки голубого топлива линию, по которой оно шло в эти места, давно отрезали. Жители отапливаются углем, которого тоже не хватает.

Как сообщили корреспонденту Ц-1 в райхокимияте, район получил угля на двадцать процентов больше лимита. Однако топливо уже реализовано и больше не продается населению.

Что делать в данной ситуации ветерану, сотрудник хокимията посоветовать не смог.

В одной из публикаций Ц-1 рассказывал, как председатель сельского схода граждан «Кипчак» Худаяр Кутлимуратов запросил у независимого журналиста Салиджона Абдурахманова разрешение от хокимията на посещение Утамурата Базарбаева.

Журналист тогда все же навестил ветерана, а на встрече выяснилось, что сам председатель схода никогда не посещал аксакала.

«О нас вспоминают только 9 Мая», – посетовал тогда ветеран.

Сразу же после этой публикации Кутлимуратов пришел к Базарбаеву и выслушал его проблемы. Однако тут же поспешил откреститься от них.

«С углем я помочь не могу: его нет даже на Каратау (ж/д станция в сорока километрах от райцентра. – Прим. Ц-1)», – «поддержал» он ветерана.

Подаренный телефон не работал три года

Не смог ничем помочь Кутлимуратов и в вопросе с неработающим телефоном.

По специальному решению властей, принятому три года назад, ветеранам войны и трудового фронта были бесплатно выданы мобильные телефоны. Национальный оператор UZMOBILE разработал для этого специальный тарифный план.

Три года назад получил свой телефон и Утамурат-ата. Однако подключить его к сети почему-то тоже забыли.

В телефонном разговоре с корреспондентом Ц-1 начальник Мангитского филиала АО «Каракалпактелеком» Саъдулла Абдукадиров пообещал решить проблему.

«Пусть принесут телефон к нам в офис – подключим», – сказал он.

К полудню 21 февраля телефон Утамурата Базарбаева действительно заработал.

Однако в случае с теплом не все так просто. Обделенный вниманием местных властей, 93-летний ветеран продолжает замерзать в своем ветхом доме.

Зато теперь у него заработал телефон…