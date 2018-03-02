Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Каракалпакский ветеран ждет тепла… И не только физического…

    В комнате Ражаб-бобо, ветерана войны из Каракалпакстана, довольно холодно – градусов десять… Он сидит, закутавшись в несколько чапанов, шапку-ушанку спустил до самой челюсти.

    95-летний ветеран из Каракалпакстана Ражаб-бобо Эшманов; фото: Ц-1
    95-летний ветеран из Каракалпакстана Ражаб-бобо Эшманов; фото: Ц-1

    За плечами 95-летнего Ражаб-бобо Эшманова – без пяти лет вековая история. За это время им видано-перевидано многое: голод тридцатых годов, кровопролитие сороковых, послевоенное восстановление народного хозяйства.

    Из 44 лет трудового стажа несколько лет он как раненый и вернувшийся с фронта человек, знающий толк в деле, был военруком в местных школах.

    Затем шесть лет работал зоотехником в родном Амударьинском районе Каракалпакстана, после – бригадиром до самого выхода на пенсию в 1983 году.

    О наградах не любит рассказывать, наверное, потому что само возвращение с кровавой бойни и жизнь до наших дней считает самой ценной наградой.

    Но начинает он с какой-то тайной грустью…

    «Наш век заканчивается, никого из ровесников не осталось в живых… Всё идет к концу. Никому мы не нужны.

    Раньше из военного комиссариата приходили, в последнее время и они перестали», – говорит ветеран.

    «Из аульного схода граждан также никто не навещает, раньше на Новый год давали подарки, нынче и этого не было. Может быть, на Навруз вспомнят о нас, а пока – тишина…» – вздыхает Ражаб-бобо.

    Топить по графику

    Голландскую печку в этот день в доме старика не топили до вечера, наверное, чтобы экономить стебли хлопчатника.

    «Нам на зиму не давали ни дров, ни угля», – голос ветерана обретает тон недовольства.

    Местные чиновники отрапортовали: Амударьинский район план по доставке угля населению перевыполнил на 20%.

    «Но какой толк от этого, если мне не досталось ни грамма, кому его давали, не знаю, – теперь уже с возмущением продолжает Ражаб-бобо. – Жаловаться некуда: нет у нас человека, интересующегося нами».

    И как бы в утешение себе добавляет: «Наше время прошло…»

    В завершение беседы ветеран рассказывает, на что уходит его небольшая пенсия:

    «На миллион сумов (120 долларов США) купил стебли хлопчатника и кое-какие охапки кустарника. На всё – одна пенсия: на пропитание, на свет, на газ (имеется в виду сжиженный газ в баллонах: поселок Холимбек давно отрезан от линии газопровода. – Прим. Ц-1).

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Узбекистан
    Теги: ветераны ВОВ газ в Узбекистане Каракалпакстан узбекский газ
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    СНБ надзирает за всеми религиозными общинами в Узбекистане

    Ахмед Шахид, спецдокладчик ООН по свободе религий, подготовил отчет по итогам визита в Узбекистан, в котором предлагает властям уйти от тотального контроля над религиозными общинами.

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Политика

    Карабеков – об иске президента КР: «Всю сумму выплатить нереально»

    Самый известный журналист Кыргызстана Кабай Карабеков предлагает компромисс президенту страны, требующему от него немедленной выплаты иска в 5 млн сумов, или 73 тысячи долларов.

    Кыргызстан
    Права человека

    СНБ надзирает за всеми религиозными общинами в Узбекистане

    Ахмед Шахид, спецдокладчик ООН по свободе религий, подготовил отчет по итогам визита в Узбекистан, в котором предлагает властям уйти от тотального контроля над религиозными общинами.

    Узбекистан
    Политика

    Зачем Шавкату Мирзиёеву понадобился Закир Алматов

    Возвращение во власть Закира Алматова, влиятельного экс-министра МВД Узбекистана, – проявление слабости президента Шавката Мирзиёева, считает немецкий журналист и эксперт по Центральной Азии Маркус Бенсманн.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    СНБ надзирает за всеми религиозными общинами в Узбекистане

    Ахмед Шахид, спецдокладчик ООН по свободе религий, подготовил отчет по итогам визита в Узбекистан, в котором предлагает властям уйти от тотального контроля над религиозными общинами.

    Узбекистан