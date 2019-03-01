Каракалпакский журналист, Ражаб-бобо и искусство «шить» дела

Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов пытается найти концы жалобы, поданной на него в милицию перед курултаем «Бирдамлика» в Шымкенте.

Независимому журналисту и председателю Каракалпакстанского отделения МОПЧ (Международное общество прав человека) Салиджону Абдурахманову 12 ноября прошлого года около 20 часов позвонили на мобильный телефон.

Лейтенант Бердибай Бекберганов, инспектор профилактики аульного схода граждан «Тулкин» Амударьинского района, где проживает Абдурахманов, просил последнего приехать в милицию для встречи с замначальника.

«Опорочил семью…»

13 ноября утром в Амударьинском РОВД выясняется, что житель райцентра Мангит Баходир Казаков написал заявление о том, что Абдурахманов опорочил честь его семьи.

Речь шла о материале, опубликованном на сайте «Центр-1» 9 марта 2018 года под заголовком «Ветераны войны из Каракалпакстана больше не мерзнут».

В статье говорилось о кончине одного за другим двух ветеранов Второй мировой войны из Амударьинского района из пяти оставшихся в живых.

По заявлению Баходира Казакова получалось, что Абдурахманов, являющийся корреспондентом Ц-1 в Каракалпакстане, якобы назвал причиной смерти его отца, 98-летнего Ражаба-бобо Казакова, отсутствие дома тепла, то есть природного газа.

Газ или не газ

«Когда попросил оперуполномоченного уголовного розыска Атабека Артыкова показать вышедший в Интернете материал, то мне его предоставили, – рассказывает журналист. – Но там не было не только ни одного слова об отсутствии тепла в доме, но и вообще о природном газе в семье Казаковых».

«Проблема была у другого ветерана – Ражаба-бобо Эшмонова, проживавшего в другом конца района», – добавляет Абдурахманов.

Тем не менее Баходир Казаков потребовал от Абдурахманова снять материал с сайта как необоснованный.

«Мне пришлось объяснить Казакову, что требование невыполнимое, и что я ходатайствовать перед руководством об этом не могу. При несогласии по вопросу он может обратиться в суд. Кстати, все это нашло свое отражение в протоколе очной ставки с заявителем», – делится журналист.

В дальнейшем дело было закрыто.

Все дело в курултае

Но вопросы остаются. Почему через восемь месяцев после публикации Баходир Казаков вспомнил о «задетой чести семьи»?

Журналист пытается найти ответ на этот вопрос сегодня у амударьинской милиции, но они об этом деле уже забыли.

На самом деле об истинной причине Салиджону хорошо известно: 15 ноября прошлого года он должен был приехать в казахстанский Шымкент на курултай узбекистанского оппозиционного народного движения «Бирдамлик».

Власть в Ташкенте сорвала курултай, найдя поддержку властей соседнего Казахстана. Совместно они не позволили въехать, а также не разрешили остаться в Шымкенте ни одному участнику собрания.

А лидер движения Баходыр Хан Туркестон (в прошлом – Баходыр Чориев), гражданин США, не был допущен в Казахстан, несмотря на безвизовый режим, и депортирован.

В итоге курултай проходил онлайн, движение было преобразовано в партию, ее лидером остался Туркестон.

Журналист Салиджон Абдурахманов, бывший политузник, отсидевший в неволе в Узбекистане почти 10 лет, с 2008 по 2017 год, удивляется, на какие ухищрения все еще идет власть в Узбекистане, чтобы предотвратить оппозиционную политическую деятельность граждан.

Узбекистан с момента обретения независимости в 1991 году остается несвободной страной.

После смерти первого президента-диктатора Ислама Каримова в 2016 году, правившего страной 27 лет, ее новый лидер Шавкат Мирзиёев объявил курс реформ, но пока они не коснулись либерализации в политической жизни: в стране по-прежнему нет свободной прессы и оппозиции.