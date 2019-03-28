Каракалпакский журналист расследует, как «шилось» его дело

Салиджон Абдурахманов, находившийся в заключении в Узбекистане почти 10 лет, обнаруживает детали того, как фабриковалось против него дело о попытке сбыта наркотиков.

68-летний журналист и правозащитник из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов полтора года находится на свободе. В неволе, в колонии в Кашкадарьинской области Узбекистана, он провел в общей сложности девять лет и четыре месяца.

Все началось в июне 2008 года. Неожиданно Абдурахманов, работавший в то время в Каракалпакстане корреспондентом сайта Uznews.net, был остановлен сотрудниками ГАИ, которые при осмотре багажника его машины обнаружили мешочки с каким-то веществом.

В итоге против журналиста было возбуждено уголовное дело № 26184 по статье Уголовного кодекса Узбекистана 25-273, часть 5 – «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта».

Вскоре он был осужден на десять лет лишения свободы и вышел на волю лишь в октябре 2017 года после смены власти в стране.

Абдурахманов с первых дней ареста отрицал какую-либо причастность к обнаруженным в машине наркотикам.

«После освобождения из заключения я ознакомился со своим уголовным делом и снял все листы на видео, – рассказывает журналист. – В нем оказалось немало дополнительных страниц, но самое странное: из дела убрали мою подробную объяснительную следователю, написанную вручную».

Салиджон вспоминает, что после апелляционного слушания его дела в 2008 году в нем еще был протокол допроса, заверенный подписью тогдашнего прокурора Нукуса.

«Почему привожу этот эпизод? – объясняет журналист. – Да потому, что в деле № 26184 не было не только ни одной страницы, даже ни одной строчки относительно допроса обвиняемого, то есть Салиджона Абдурахманова».

Получается, что человека, осужденного на десять лет за попытку продажи наркотиков в особо крупном размере, ни разу не допрашивали и не выясняли, где он получил наркотики, кто их поставляет, кому хотел продать?

Но и это еще не все.

Как недавно обнаружилось, из дела № 26184 было взято в отдельное производство уголовное дело № 108139 (об этом стало известно из ответа первого заместителя начальника Следственного управления МВД Республики Каракалпакстан подполковника Баходира Узакбаева от 22 декабря 2018 года № 7/48522-р/18).

«Просто удивительно: не только в деле № 26184, но и в приговоре суда не было ни одного упоминания о взятом в отдельное производство уголовном деле № 108139», – говорит Абдурахманов.

Просьба журналиста ознакомиться с делом № 108139 после трех дней хождений в МВД Каракалпакстана не возымела положительного результата.

«Дело было возбуждено в отношении неизвестных лиц, от которых вы получили наркотики. Вы проходите по данному делу как свидетель и поэтому не имеете права на ознакомление», – ответил журналисту Баходир Узакбаев 20 марта.

«Тем не менее я написал заявление с просьбой письменного ответа о решении вопроса об ознакомлении с уголовным делом № 108139. Еще раз хотел бы заметить, о вышеназванном деле я узнал через… десять с лишним лет после ареста», – завершает рассказ Салиджон Абдурахманов.

Каракалпакский журналист также добивается полного оправдания и реабилитации.

В марте этого года он получил ответ от прокуратуры Каракалпакстана, что «оснований для опротестования приговора Абдурахманову нет».

Ранее, в июне 2018 года, журналист получил определение Верховного суда Узбекистана, подписанное судьей Ш. Ражабовым, об оставлении приговора суда первой инстанции без изменений.