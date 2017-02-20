Каромат Кадырова намерена говорить с Шавкатом Мирзиёевым

Мать погибшего в милиции Сурхандарьи предпринимателя Муродилло Омонова приехала в Ташкент и намерена оставаться там до приема президентом Узбекистана.

Каромат Кадырова приехала в Ташкент в минувшую пятницу вместе с дочкой Камилой и пятилетним Акбарали – младшим сыном убитого Муродилло Омонова.

«Он все время плачет, спрашивает папу, вот я и взяла его с собой», – так объясняет свой поступок женщина.

В Ташкенте она сразу пришла в Народную приемную при Аппарате президента, где беседовала с ее начальником Сайфуллой Нурматовым.

Просьба у женщины была одна: встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На что начальник Народной приемной сказал: «Не обещаю, но постараюсь».

По словам Кадыровой, при этом Нурматов добавил, что президент очень занят, но он обязательно скажет сенаторам и депутатам, чтобы они походатайствовали о такой встрече.

Один раз уже хотела встретиться

Кадырова уже пыталась встретиться с президентом, когда тот 10 февраля приезжал в Сурхандарьинскую область.

Но в этот день уже в половине восьмого утра при выходе из мечети «Термез-ота» она была задержана и помещена под замок в Учкизилском райотделе милиции областной столицы – города Термеза.

Женщина провела в закрытой комнате почти двое суток, при этом ей не только не вызвали адвоката, но даже и не кормили. А отвезли домой в город Джаркурган лишь 11 февраля после обеда, когда президент Мирзиёев уже уехал.

Еще раз убедилась: «надо ехать в Ташкент!»

Это было в субботу, а в понедельник, 13 февраля, Кадырова вновь приехала в Термез, где недавно тоже открылась Народная приемная. Написала там обращение, озаглавленное по-узбекски: «Менинг талабларим» («Мои требования»).

А первым делом спросила начальника Народной приемной Бахтиёра Джамалова, знает ли он про ее горе. На что тот ответил: «Слышал, что ваш сын повесился».

«Тогда я лишний раз убедилась, что многие даже в Сурхандарье могут стать жертвами неверной информации», – говорит Кадырова.

Она специально приехала в Термез на следующий день еще раз, чтобы показать Джамалову альбом с фотографиями, рассказать о том, что она была простой рабочей, а стала первой в Сурхандарье женщиной-предпринимательницей, и какими достойными людьми выросли ее дети.

А сама еще раз пришла к выводу, что «окружение Шавката Мирзиёева тоже сообщает ему не всё так, как было на самом деле».

И твердо решила ехать в Ташкент, чтобы встретиться там с президентом и «донести до него всю правду».

Почему убили Муродилло Омонова?

Сын Кадыровой погиб 20 января. Вечером этого дня автомобиль Омонова был по непонятной причине задержан милицией и доставлен в райотдел внутренних дел Джаркургана.

А через два часа сообщили, что задержанный предприниматель умер. Сначала говорили, что у Омонова был инфаркт, потом озвучили другую версию: повесился на собственной куртке.

Мать не сомневается, что это убийство, и прекрасно знает его причины: местные мафиозные структуры давно хотят отнять успешный бизнес ее семьи. И даже называет заказчика убийства – директор Центрального рынка города Джаркурган Абдулла Рахмонов.

В январе Рахмонов хотел купить у Кадыровой часть автостоянки, находящейся возле рынка. После того как та отказалась, стал угрожать. А через неделю Омонова, являющегося директором этой автостоянки, не стало.

Надежды и горечь разочарований

В январе, сразу же после похорон сына, Кадырова уже ездила в Ташкент. Тогда она тоже хотела повидать президента, но столичные чиновники встретили ее столь доброжелательно, что женщина не стала настаивать.

Кадырову принял лично министр внутренних дел Абдусалом Азизов, который для проверки обстоятельств гибели Омонова распорядился создать следственную бригаду из сотрудников МВД и Генпрокуратуры.

Посильную помощь матери убитого также оказали в Генпрокуратуре, Народной приемной при Аппарате президента и в самой Сурхандарьинской области.

Однако затем, по мнению Кадыровой, власти стали «давать задний ход». Заключение по эксгумации тела сына обещали дать «только через месяц», а вместо следственной бригады из Ташкента прибыли сотрудники областной прокуратуры.

Так или иначе, а убитую горем женщину никак не информируют о ходе следствия, что приводит ее к крамольной мысли: следствие вообще не ведется.

Как записать видео президенту?

По мнению Кадыровой, на самом деле найти преступников не представляет труда: во время смерти ее сына в здании милиции велось видеонаблюдение, там находились те, кто сидел в камере, многое знает и медперсонал больницы, куда милиция отвезла Омонова.

«Если бы я была большим начальником – за час бы все расследовали», – говорит Кадырова.

В ожидании встречи с президентом она хочет обратиться в виртуальную приемную, где записать свое видеообращение – вдруг его увидит сам Шавкат Мирзиёев.

Правда, и Кадырова, и ее дети слабо разбираются в Интернете и видеотехнике, поэтому пока не знают, как это сделать…