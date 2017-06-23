Каромат Кадырова не оказалась в списках приглашенных в Ташкент

Родственники матери милицейской жертвы из Сурхандарьи, приехавшие в Ташкент по приглашению Аппарата президента на «диалог с народом», не нашли себя в списках и столкнулись с хамством.

Халида Джавлиева, вдова погибшего в милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области Узбекистана предпринимателя Муродилло Омонова, приехала в Ташкент на «диалог с народом» вместе с четырьмя детьми.

Вместо арестованной свекрови

Она должна была заменить свекровь – Каромат Кадырову, которую на состоявшуюся накануне встречу руководителей силовых органов Узбекистана и граждан пригласили из Аппарата президента.

Сама Кадырова была задержана 19 июня по дороге из Сурхандарьи в Ташкент и поздним вечером того же дня осуждена на четверо суток ареста за «мелкое хулиганство». Она отбывает наказание в СИЗО города Термеза (областной центр Сурхандарьинской области).

Вместо нее в Ташкент отправилась ее невестка Халида – вдова Муродилло. Она преодолела около 1000 км пути в жару с четырьмя малолетними детьми в надежде, что наконец-то ее проблему в Ташкенте смогут решить или хотя бы выслушают, раз уж пригласили из Аппарата президента.

Оставив детей под присмотром близких в ташкентской гостинице, она пошла на прием с сестрой Муродилло и журналисткой Малохат Эшанкуловой.

Встречу, организованную Аппаратом президента, проводили руководители правоохранительных и судебных органов: генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, министр внутренних дел Абдусалом Азизов и председатель Верховного суда РУз Козим Комилов, а также непосредственно их подчиненные.

В списках не значится

Однако, прежде чем попасть к генпрокурору или какому-то другому ответственному лицу, следовало пройти в актовый зал, где чиновники Аппарата президента сверялись со списками и решали, кого из приглашенных к кому направить.

Тут выяснилось, что некоторых граждан, дела которых были особо острыми и скандальными, в списках нет. Не оказалось там и фамилии Каромат Кадыровой.

Вдова Омонова просто побоялась что-то говорить главному куратору приема – советнику президента Турсунхану Худойбергенову.

Но рискнула тогда сестра погибшего, которая встала и спросила, почему нет в списках Кадыровой, а также попыталась объяснить, почему именно ту пригласили на прием.

На что Худойбергенов, по образному выражению журналистки Эшанкуловой, «быстро заткнул ей рот». По поводу смерти Муродилло он грубо сказал: «Это не мое дело» – и отправил семью разбираться в суд.

Но как бы Эшанкулова ни советовала родственникам Омонова пойти к сотрудникам Верховного суда РУз, принимавшим в соседнем кабинете, те после такой отповеди советника отказались.

«Зря приехали, никакой правды не добиться», – сказали родные погибшего и отправились обратно в Сурхандарью.

А вдова Омонова – Халида Джавлиева попросила журналистку ни в коем случае ее не фотографировать, сопроводив свою просьбу словами: «Иначе меня убьют, так же как и Муродилло».

«Диалог с народом» буксует?

32-летний сурхандарьинский предприниматель Муродилло Омонов вечером 20 января без видимой причины был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в здание милиции Джаркурганского района, где через два часа скончался.

Сотрудники РОВД сначала сообщили, что он умер от инфаркта, но в итоге остановились на версии, что Муродилло повесился на собственной куртке.

Его мать Кадырова сразу заявила, что сына убили, назвала заказчиков и на следующий день после похорон отправилась в Ташкент, чтобы пожаловаться лично президенту Шавкату Мирзиёеву.

Но, несмотря на объявленный в стране «диалог с народом», а также многочисленные и внешне доброжелательные встречи с ташкентскими чиновниками, женщине до сих пор не удалось добиться справедливого и объективного расследования гибели ее сына.

Ее уже дважды помещали под арест, когда она пыталась увидеться с президентом, а за два дня до приглашения в Ташкент – арестовали по решению суда.