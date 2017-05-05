Каромат Кадырову принял советник Мирзиёева: поможет ли это?

Мать предпринимателя, погибшего в милиции, встретилась с советником президента Узбекистана Турсунханом Худайбергеновым. Но она надеется лишь на Мирзиёева.

Каромат Кадырова, мать 32-летнего Муродилло Омонова, умершего в стенах Джаркурганского районного отделения милиции 20 января, отчаянно добивается справедливого расследования убийства ее сына. Она уже встретилась со множеством ташкентских чиновников, но реальных сдвигов в деле о смерти сына пока не видит.

Очередное обещание разобраться

Встреча с Турсунханом Худайбергеновым состоялась 27 апреля в актовом зале одного из институтов в Алмазарском районе.

Как рассказывает Кадырова, в зале было «сто, а может, и двести человек». Она попросила микрофон и подробно рассказала советнику Худайбергенову о своем горе.

Советник тут же дал поручение разобраться заместителю Генерального прокурора, присутствовавшему на встрече, и тот переговорил с женщиной отдельно, взяв у нее пакет документов.

Однако Кадырова не возлагает особых надежд и на это обещание, поскольку не раз сталкивалась с отсутствием реальных результатов расследования.

Представители правоохранительных органов пытаются убедить, что ее сын, задержанный по незначительному поводу, через два часа повесился на собственной куртке.

Женщина продолжает добиваться личной встречи с Шавкатом Мирзиёевым. Она уверена, что окружение скрывает от него информацию о преступной группировке, действующей в Сурхандарьинской области и погубившей ее сына.

Подстерегала президента у ворот

Кадырова обращалась в аппарат президента Узбекистана, но получила отказ. Ей объяснили, что в республике живет 32 миллиона человек, и президент всех принять физически не может.

До этого ей в Народной приёмной при аппарате президента обещали прием у другого «влиятельного» советника – Отабека Мурадова.

Попытки побеседовать с президентом во время посещения им различных мероприятий были безуспешны. Всякий раз ее задерживали еще до появления Шавката Мирзиёева и не выпускали милиции до его отъезда.

10 апреля в Народной приемной надоедливую Кадырову заверили, что, когда «президент начнет принимать, она первая на очереди».

Но она, не полагаясь на обещание, 18 апреля около девяти утра встала у ворот резиденции президента «Ок сарой», высматривая автомобиль Шавката Мирзиёева.

Ждала целый час, пока милиционеры не разъяснили ей, что президент проехал через другие ворота.

После чего, проникнувшись горем женщины, сопроводили до Народной приемной при аппарате президента Узбекистана и провели ее туда без очереди.

Тогда ей и посоветовали написать заявление с просьбой о встрече с советником президента Отабеком Мурадовым, рекомендовав его как очень влиятельного человека. Время приема обещали уточнить по телефону.

Но мать продолжила свои отчаянные попытки поговорить с президентом. Утром 26 апреля она пришла к его дому, рассчитывая, что он увидит ее по пути на работу.

Но в итоге была сначала задержана милицией, а к вечеру оказалась записана на прием к советнику президента Турсунхану Худайбергенову.

Чиновники не могут помочь Кадыровой?

После этой встречи она в очередной раз записалась на прием к Генпрокурору Ихтиёру Абдуллаеву, который принимает каждую пятницу первого месяца.

«Я звонила пять дней подряд, но в приемной мне каждый раз отказывали по разным причинам», – говорит Кадырова.

Сегодня 5 мая – как раз первая пятница месяца, но Ихтиёра Абдуллаева ей опять увидеть не удалось. Впрочем, и на него у Кадыровой надежды мало – прием у министра МВД Абдусалома Азизова ничего не дал.

29 января по итогам встречи он дал команду организовать следственную бригаду для расследования.

Следствие в итоге обвинило в халатности дежурного милиционера, который якобы на минутку отлучился и не увидел, как вешается Омонов.

Пожмет ли президент руку предпринимательнице?

Кадырова считает, что люди, виновные в гибели Муродилло, очень влиятельны. Именно поэтому она «верит только президенту», который лишь один в силах дать распоряжение честно и справедливо выяснить обстоятельства гибели ее сына.

Женщина говорит, что очень уважает Шавката Мирзиёева, постоянно цитирует его слова о том, что он с удовольствием пожмет руку предпринимателю, который создаст в республике хотя бы два рабочих места.

Каромат Кадырова является первой в Сурхандарье женщиной-предпринимателем и создала более 100 рабочих мест.

И после 9 мая, какие бы препятствия ей ни организовывала милиция Сурхандарьинской области, вновь собирается поехать в Ташкент, чтобы искать там встречи с Шавкатом Мирзиёевым.