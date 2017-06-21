Каромат Кадырову в Сурхандарье осудили на четверо суток ареста

Мать погибшего в милиции Сурхандарьинской области предпринимателя Муродилло Омонова осуждена перед встречей в Ташкенте, организованной приемной президента.

Родственники Каромат Кадыровой выяснили причину ее принудительного задержания и место содержания. Чтобы узнать об этом, весь вчерашний день они обивали пороги правоохранительных ведомств Сурхандарьинской области Узбекистана.

Наконец в Управлении внутренних дел (УВД) Сурхандарьинской области им сообщили, что Кадырова ночью 19 июня была приговорена судом Джаркурганского района к четырем суткам ареста за «мелкое хулиганство».

Затем в ночь на 20 июня она была перевезена в СИЗО города Термеза (областной центр Сурхандарьинской области), где отбывает наказание вместе с 15-суточниками.

Помешать встрече

Кадырову задержали вечером 19 июня, когда она ехала в такси из Сурхандарьи в Ташкент. Машину, в которой она была, остановили на посту Дарбан, затем ее пересадили в другое авто и привезли прямо в суд. Судебные слушания начались примерно в 21 час.

Арест и осуждение Кадыровой ее семья связывает с тем, что 22 июня она должна была принять участие на встрече во Дворце МВД в Ташкенте, которую организовывает для граждан, пострадавших от правоохранительных органов, приемная президента Шавката Мирзиёева.

По некоторым данным, там будут присутствовать такие высокопоставленные лица, как генеральный прокурор и председатель Верховного суда Узбекистана.

Люди они новые – могли бы получить от Кадыровой истинную информацию о деле ее 32-летнего сына Муродилло, умершего 20 января в течение двух часов после задержания в милиции Джаркурганского района.

Пропускает и апелляцию

В результате ареста она также не попадет на апелляционную коллегию Термезского городского суда по уголовным делам, назначенную на 23 июня.

Там должно пройти рассмотрение дела дежурного милиционера, по халатности которого якобы покончил жизнь самоубийством в отделении милиции сын Кадыровой.

На суде первой инстанции женщина дала отвод всему составу суда и на судебных процессах демонстративно не присутствовала. Но потом передумала и при помощи адвоката написала апелляционную жалобу на судебный приговор.

Кстати, сам по себе этот приговор не просто любопытен, а в какой-то степени даже курьезен.

Дежурный милиционер – 33-летний Равшан Маматмуминов обвинялся в том, что якобы отлучился на короткое время со своего поста и упустил момент, когда Омонов закрепил на решетке «обезьянника» собственную зимнюю куртку и повесился на ней.

«Лишили прав»

Дежурному на суде инкриминировали часть 3 пункта «а» статьи 207 Уголовного кодекса «Должностная халатность». Согласно этой части и пункту, Маматмуминов должен был получить до пяти лет колонии с «лишением определенного права».

Но судьи ограничились только лишением в правах. В итоге теперь Маматмуминов не имеет права целый год работать на ответственных должностях.

Кроме того, ему запрещено три года выезжать за пределы Сурхандарьинской области, менять место жительства без разрешения Джаркурганской милиции и выходить из дома с 10 вечера до 6 утра.

Ему также запрещено садиться за руль автомобиля, посещать свадьбы и пить спиртные напитки.

Наказание судьям показалось столь строгим, что они даже не назначили подсудимому никакого штрафа. А внесенный им залог в 5 млн сумов (600 долларов) постановили тут же вернуть обратно.

В отсутствие Кадыровой, единственной, кто оспаривает этот приговор, апелляционная коллегия наверняка утвердит его как не вызывающий никаких сомнений.

Взял и повесился…

Кадырова с начала года борется за правду о смерти ее сына Муродилло Омонова.

Вечером 20 января без видимой причины он был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в РОВД Джаркурганского района. Там он в течение двух часов умирает.

Сотрудники РОВД сначала сообщили, что он умер от инфаркта, потом остановились на версии, что Муродилло повесился на собственной куртке.

Кадырова сразу заявила, что сына убили, назвала заказчиков и на следующий день после похорон отправилась в Ташкент, чтобы пожаловаться лично президенту Шавкату Мирзиёеву.

До президента женщину не допустили, но она встречалась со многими ответственными лицами, в том числе и с министром внутренних дел.

Однако в итоге официальной так и осталась версия о самоубийстве Омонова, которая не выдерживает никакой критики.