Кашкадарья: через пытки под суд

В Кашкадарьинском областном суде Узбекистана начался процесс над Садриддином Хайдаровым, в чью защиту встал весь кишлак и даже престарелый отец якобы убитой им жертвы.

Судьба Садриддина Хайдарова переполошила и нашла отклик практически во всех жителях кишлака Баландчайла Камашинского района Кашкадарьинской области Узбекистана.

Все без исключения, по словам местных жителей, знают, что он не виновен, но 17 мая он предстал перед судом Кашкадарьинской области по обвинению по статье 104 Уголовного кодекса – «Нанесение тяжких телесных повреждений», повлекших смерть человека. Ранее ему инкриминировалась статья 97 «Убийство».

На процессе Хайдаров, со слов его участников, рассказал, что с момента ареста в январе этого года он подвергался пыткам, но его волю удалось сломить и заставить признаться в убийстве односельчанина, 30-летнего Йигитали Кучкарова, когда пригрозили изнасиловать его мать и супругу.

«Во время задержания сотрудники отдела уголовного розыска завели меня к начальнику Камашинского РОВД (районное управление внутренних дел – Прим.Ц-1) Назарову. Несмотря на то что он избил меня, я не взял вину на себя. Потому что я не убивал Йигитали-ака, даже пальцем не трогал. Но после того, как в его кабинет привели моих жену и маму и стали угрожать, что их изнасилуют, я написал всё так, как они сказали», – сказал Хайдаров.

В невиновности Хайдарова уверен даже отец убитого молодого человека – 75-летний Уроз-бобо Кучкаров.

17 апреля, Ц-1 писал об этом, он отправил письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой помочь найти истинных убийц его сына.

«В новогоднюю ночь – 1 января 2017 года – сына до смерти избила группа хулиганов во главе с бывшим сотрудником милиции Обидом Муминовым. Это знает весь кишлак, – рассказывает Ураз-бобо корреспонденту Ц-1. – Однако камашинская милиция обвиняет в преступлении молодого парня Садриддина Хайдарова. После избиения в милиции несчастный парень оглох. Он и кошку не обидит, а мой сын был здоровым и крепким парнем».

Но обращения старика в вышестоящие инстанции остаются безответными, не помогла Виртуальная приемная президента, не выполнено и обещание Министерства внутренних дел Узбекистана передать расследование уголовного дела в другой район.

Как следует из письма Уроз-бобо, направленного президенту, сельчане встали на защиту его сына, и даже обращались по этому поводу в правоохранительные органы. Прокуратура не привлекла к следствию основного подозреваемого в убийстве – бывшего сотрудника органов внутренних дел Обида Муминова.

Последний был ранее отстранен от работы в правоохранительных органах приказом МВД за нанесение телесных повреждений нескольким гражданам во время исполнения служебных обязанностей.

Местные правозащитники-активисты в Кашкадарье считают, что, несмотря ни на что, Хайдарова не оправдают.

Ибо в случае его оправдания нужно будет возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности по статье 231 УК Узбекистана («Незаконный арест, вынесение приговора») сотрудников милиции и прокуратуры Кашкадарьинской области, пытавших и вынесших обвинения против невиновного человека.