Когда работают погранпосты между Узбекистаном и Таджикистаном

В первый день весны между РУз и РТ заработало сразу девять приграничных пунктов пропуска. Среди них – погранпост «Пап» в Наманганской области, закрытый более десяти лет назад.

Пограничные посты «Пап» и «Нав-Бунёд», разделявшие Папский район Наманганской области Узбекистана и Аштский район Согдийской области Таджикистана, не работали более десяти лет.

Все это создавало огромные трудности для жителей приграничных районов двух государств.

Межнациональные браки тут не редкость, но даже посещение таджикской невесткой своих родителей в родной стране было невероятно осложнено.

Ждали…

«Мы все с нетерпением ждали этого дня. Нет ничего приятнее, чем встретиться с

родственниками, которых не видели на протяжении длительного времени», – делится эмоциями жительница Наманганской области Муслима Тошпулатова.

Яншой Пардаева – гражданка Таджикистана. Как и у многих ее соотечественников, в соседнем Узбекистане у нее живут родственники, редкие встречи с которыми омрачались трудными бюрократическими процедурами.

«Мы всегда тесно дружили и общались с жителями на той стороне границы, понимаем друг друга без переводчика. А теперь сможем навещать своих родных и близких без волокиты», – не может сдержать радости Пардаева.

Церемония открытия погранпостов состоялась 1 марта.

На открытии погранпоста «Пап» первый заместитель председателя Согдийской области Таджикистана Анвар Якубий сказал: «Это один из долгожданных и важных результатов совместных усилий руководителей двух наших братских стран. Этот шаг еще больше укрепит нашу дружбу и согласие на основе искренности и взаимного доверия».

Отношения между странами резко ухудшились в конце 90-х годов, во времена правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Лидеры двух стран обвиняли друг друга в самых злостных намерениях, вплоть до подготовки госпереворота и ввода войск с целью захвата власти.

Состояние конфликта

Душанбе был убежден, что Ташкент стоял за попыткой военного вторжения на север страны в 1998 году таджикского мятежного полковника Махмуда Худойбердиева, который мог попасть на танках в РТ только из соседнего Узбекистана.

Каримов, в свою очередь, заявлял, что на территории Таджикистана располагаются базы оппозиционного ему Исламского движения Узбекистана (ИДУ), угрожавшего вторжением на узбекскую территорию.

В 2000 году Ташкент позволил себе бомбардировку территории Таджикистана для уничтожения баз ИДУ, а также заминировал границы с соседней страной, что унесло более сотни жизни невинных жителей приграничных сел обоих государств.

Вражда и стагнация

Сопровождавшая конфликт энергетическая и транспортная блокада со стороны Узбекистана не раз приводила Таджикистан в состояние полного кризиса.

Позже главным фактором недовольства Узбекистана стало строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане. При этом Каримов не признавал тот факт, что к необходимости энергетической независимости таджики пришли, настрадавшись от отключения света и газа узбекской стороной.

С новой властью президента Шавката Мирзиёева в отношениях двух стран наметился не только прогресс, а настоящий перелом.

9 марта Мирзиёев прибудет в Таджикистан с государственным визитом, которой уже многие СМИ назвали историческим.