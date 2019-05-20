Когда журналисты «Озодлика» представляются сотрудниками СГБ РУз…

Журналисты Узбекской службы радио «Свобода» Шухрат и Хурмат Бабаджановы для получения информации из Узбекистана представлялись сотрудниками СГБ РУз, эксплуатируя страх людей перед этой организацией.

Самой популярной статьей на сайте Государственного информагентства Узбекистана – «УзА» на сегодняшний день остается сообщение от 10 мая об аресте лжесотрудника Службы государственной безопасности (СГБ; в прошлом СНБ – Служба национальной безопасности) Узбекистана.

Некий гражданин РУз С. Юсупов, 1982 года рождения, как говорится в материале, представлялся сотрудником СГБ и завладевал денежными средствами людей в особо крупном размере. Он арестован и обвинен в мошенничестве.

Почему читателей «УзА» так привлекает этот материал?

Социолог из Ташкента, пожелавшая остаться неназванной, говорит, что в последние годы правления президента Ислама Каримова, возглавлявшего Узбекистан с 1989-го и до смерти в 2016 году, вся власть в стране оказалась сосредоточенной в руках СНБ.

«СНБ представляла государство и власть, Каримов не играл никакой роли, – говорит женщина. – Ее представители просочились куда только можно, даже в детские сады, и наводили ужас и страх на каждого».

Возможно, поэтому, продолжает она, сегодня узбекистанцы с радостью наблюдают сокрушение некогда всесильной организации, им интересно узнавать, что в стране появились даже фейковые сотрудники СГБ/СНБ.

«Такая информация помогает людям терять страх перед СГБ», – объясняет социолог.

«СГБшники из «Озодлика»

Но, как выясняется, не только мошенники в Узбекистане использовали пугающий имидж СГБ в собственных интересах, а даже журналисты Узбекской службы радио «Свобода» («Озодлик»), вещающей на деньги Конгресса США из Праги (Чехия).

На прошлой неделе в сети Facebook на странице «Андижан и андижанцы» были выложены аудиозаписи. Когда они были сделаны, неизвестно, но для людей, знакомых с журналистами «Озодлика», не составит труда узнать голоса и заключить, что аудио настоящие.

В ней представлены записи звонков в Узбекистан, сделанные журналистами Шухратом и Хурматом Бабаджановыми. Братья работают на «Озодлике» почти по 20 лет.

В одной из записей Шухрат Бабаджанов звонит в отделение внутренних дел Турткуля в Каракалпакстане и представляется сотрудником СГБ Шукуровым, чтобы подтвердить и узнать подробности об информации, что некая девушка бросилась под поезд и совершила самоубийство.

«Поднимите документы о самоубийствах», – просит дежурного милиционера в Турткуле якобы Шукуров.

«Оставьте свой номер, я на вас выйду», – говорит милиционер.

«Я сам вам позвоню», – отвечает Бабаджанов-Шукуров.

«Представьтесь…» – просит его милиционер.

«Шукуров, Республиканская служба безопасности», – представляется Шухрат Бабаджанов.

Его младший брат Хурмат Бабаджанов в опубликованной записи звонит якобы от имени сотрудника Службы национальной безопасности в Наманган, чтобы узнать о прогремевшем там взрыве.

Дежурный сотрудник наманганской милиции вскоре рассказывает о том, что ему известно об инциденте, при этом просит оставить номер телефона, по которому ему мог бы перезвонить следователь. Но Хурмат отказывается от услуги и продолжает расспрашивать о взрыве, как бы пытаясь убедиться, что это не был теракт, которым в таком случае занялась бы СНБ.

Ц-1 направил вопросы журналистам «Озодлика»: насколько этичным они считают ложное представление для получения информации.

Озодликовцев попросили, в частности, ответить на такие вопросы:

«Осознаете ли вы тот факт, что Шухрат и Хурмат подспудно использовали карательный и всесильный образ СГБ, то есть запугивали своих собеседников? Морально ли это?»;

«После этого разоблачения было ли сделано им замечание или, может быть, применены в отношении них какие-то дисциплинарные меры?»

Как только редакция «Озодлика» отзовется – их ответы будут опубликованы на Ц-1.

Стандарты журналистики

Международные стандарты и этика журналистики не допускают обмана при получении информации. Он может быть оправдан лишь в крайних случаях, когда полученные сведения являются жизненно важными для общества и страны.

В этических и профессиональных кодексах прописано, что интервьюируемые люди имеют право знать, что говорят с журналистом и сказанное ими может быть использовано для публикации и распространения.

В Германии, к примеру, любая запись без ведома собеседника является уголовным преступлением.

Общество профессиональных журналистов в США (Society of professional journalists), основанное в 1909 году, утверждает:

«Избегайте тайных методов сбора информации, если только традиционные методы не позволят раскрыть данные, жизненно важные для общественности».

«Информация должна быть получена правовыми и этическими способами», – это один из главных принципов, закрепленных для СМИ в Европе.

Согласно стандартам европейских СМИ, при запросе информации журналист должен представиться, назвать СМИ, которое он представляет, проинформировать собеседника о том, что его/ее слова могут быть опубликованы, за исключением случаев, когда информация является конфиденциальной или ее невозможно получить официально.

«Доверие не должно быть злоупотреблено», – утверждает далее свод этических норм журналистов в Европе.

Журналисты радио «Озодлик» могут сослаться на то, что в Узбекистане за годы правления Ислама Каримова нарушилась подотчетность государственных органов обществу и СМИ, а стало быть, получить информацию открытым способом сложно и практически невозможно.

Но оправдывает ли это положение тот факт, что журналисты с радио со звучным названием «Свобода» используют образ СНБ/СГБ и ожидаемый страх перед данной организацией всех, даже милиционеров, чтобы получить информацию для таких простых сообщений, как самоубийство в Каракалпакстане или же взрыв водяного котла в Намангане?