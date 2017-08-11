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    Кокандец осужден за клевету после жалобы в Народную приемную президента

    Житель Коканда Абдуфаттах Мадаев был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы за «клевету» на начальника управления Генпрокуратуры Узбекистана.

    Суд; фото из открытых источников
    Суд; фото из открытых источников

    Приговор Абдуфаттаху Мадаеву был вынесен уголовным судом Фуркатского района Ферганской области Узбекистана 5 августа.

    Он был признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса – «Клевета» и приговорен к лишению свободы на два года и три месяца.

    В основу дела легла его жалоба в Народную приемную президента Узбекистана на действия начальника 11-го управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Алишера Ходжаева.

    Кокандец обвинил Ходжаева, который тоже родом из Коканда и где продолжает оставаться подавляющая часть его влиятельной и зажиточной семьи, в том, что он вмешивается в дела Кокандского государственного управления лесного хозяйства.

    А именно, что Ходжаевы сумели перевести в частную собственность земли в соседнем с Кокандом Дангаринском районе, которые ранее использовали простые граждане.

    И хотя Мадаев по время судебных слушаний подкрепил жалобу доказательствами в виде документов, он все же был признан виновным.

    Журналист из Ташкента Абдурахмон Ташанов, присутствовавший на суде, говорит, что Ходжаевы, очевидно, использовали свои связи и влияние, чтобы добиться обвинительного приговора.

    Осуждение кокандца совпало с резкой критикой, которая прозвучала из уст президента в адрес работников прокуратуры. Мирзиёев сказал, что уже начал чистить ряды прокуратуры, но осталось еще 20% ставленников старой «воровской системы».

    Источник:Ц-1
    Темы: Правосудие в Узбекистане
    Теги: Коканд Народная приемная Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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