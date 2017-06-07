Кокандский хирург Ислам Каримов лишил зрения 23 человека

В результате неудачных операций, проведенных хирургом-офтальмологом из Коканда (Ферганская область Узбекистана) по имени Ислам Каримов, были лишены зрения 23 человека.

Правозащитники в Ферганской области находятся под шквалом жалоб, поступающих на работу офтальмолога Ислама Каримова из частной клиники «Уржуза Нур сервис» в Коканде.

При проведении им операции по удалению катаракты уже пострадали 23 человека, которые лишились зрения, и количество жалоб на работу Каримова продолжает расти.

Администрация клиники пытается выйти из положения, объясняя некоторым пациентам, что каждая операция влечет за собой риски – и 100-процентный положительный результат гарантировать нельзя, а некоторым пострадавшим выплатила компенсации в размере 4 млн сумов (500 долларов США).

Правозащитник из Коканда Ахмад Мадаминов, рассказывая о пострадавших пациентах, говорит, что клиника также пытается направить больных к офтальмологам в Ташкент. У многих, по его словам, наблюдается инфекция сетчатки глаза, очевидно, занесенная во время операции.

Плохая, но единственная

По данным управления здравоохранения Ферганской области, клиника «Уржуза Нур сервис» действует с 2014 года и специализируется на офтальмологии: она имеет лицензию на проведение диагностики, консультаций, консервативного и оперативного лечения, детскую (безоперационную) офтальмологию, диагностику, консультацию, консервативную кардиологию и клиническую диагностику.

При этом управление здравоохранения признает, что работа клиники вызывает недовольство многих жителей Ферганской области. Но, поскольку она является единственным профильным медицинским учреждением на всю область, многие люди, страдающие заболеваниями глаз, просто не имеют выбора.

Специалист Ферганского областного управления здравоохранения на условиях анонимности рассказал Ц-1, что, к сожалению, среди людей растет количество глазных болезней, которые могут быть вызваны депрессивным образом жизни, нарушением системы кровообращения и испорченной экологией.

Что касается хирурга-офтальмолога Ислама Каримова, по словам ферганцев, он пока умудряется избежать ответственности за неудачные операции, покалечившие людей.