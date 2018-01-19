Коллектив меткомбината из Бекабада жалуется на пытки

Коллектив «Узбекского металлургического комбината» в Бекабаде написал открытое письмо Шавкату Мирзиёеву с жалобой на Генпрокуратуру Узбекистана о пытках и произволе.

В социальной сети Facebook на странице «Коллектив Узметкомбината» 14 января появилось обращение сотрудников «Узбекского металлургического комбината (УМК) в городе Бекабаде Ташкентской области на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В нем работники предприятия жалуются на «беззаконие» со стороны сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупции Генеральной прокуратуры Узбекистана, однако, опасаясь преследований, не называют своих имен.

Авторы обращения, в частности, пишут, что начальник управления Генпрокуратуры Шавкат Умурзаков, его заместитель Максуд Уралов, следователи Улугбек Умаров и Санжар Файзиев якобы занимаются беззаконием и «откровенным надругательством».

Всё началось после визита президента

Следствие идет с августа 2017 года, после приезда на комбинат Шавката Мирзиёева. Тогда же глава государства поручил передать УМК в доверительное управление иностранному инвестору.

Аудиторская проверка показала, что комбинат долгие годы перерабатывал металлолом на давальческой основе, следовательно, предоставляя поставщикам готовую продукцию.

Из-за низкой рентабельности было поручено продавать продукцию исключительно через биржевые торги.

В ходе проверки представитель Генпрокуратуры РУз Умурзаков пришел к выводу, что комбинат недополучил миллиарды сумов из-за такой схемы.

В результате было возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере, многих сотрудников предприятия заключили под стражу, нарушая статьи Конституции о защите чести и достоинства граждан.

Затем были открыты дела в отношении предприятий-партнеров и ответственных лиц. В отношении некоторых из них дела были прекращены, хотя все без исключения работали по одной схеме.

Пытали и душили…

В письме указывается, что УМК выполнял государственные планы по продаже продукции на бирже, а без давальческой основы предприятие могло простаивать без работы долгое время и, как следствие, обанкротилось бы.

Следователи якобы пытали и душили задержанных, не пуская к ним адвокатов в связи с недопустимостью разглашения следственной тайны.

Некоторые подследственные под давлением заявили об отказе от помощи юристов. Очевидцы утверждают, что двоих подозреваемых после общения со следователями увезли на машинах «скорой помощи».

Генпрокуратура изъяла личное имущество подозреваемых, ведется розыск десятков человек, связанных с комбинатом. На их родных оказывается моральное давление.

Добро дал заместитель премьер-министра

Авторы обращения отмечают, что при переработке сырья на давальческой основе в Узбекистане до недавнего времени работали все нефтеперерабатывающие заводы и производители цемента. Лишь с 2018 года всем поручено перейти на реализацию продукции через биржевые торги.

В заключение сказано, что работать по давальческой схеме комбинату было разрешено экс-заместителем премьер-министра Эргашем Шаисматовым от 2008 года.

Согласно этой схеме поставщик лома передает сырье переработчику (в данном случае – Бекабадскому меткомбинату), который производит продукцию и передает ее поставщику, беря за свои услуги надлежащую сумму.

Коллектив просит президента, которого они называют «наместником Всевышнего на земле», вмешаться в дело Бекабадского металлургического комбината и дать правовую оценку действиям сотрудников Генеральной прокуратуры.