Комиссар ООН едет в Узбекистан говорить о правах человека

Правозащитники надеются, что визит в Ташкент Зейда Раада аль-Хусейна – Верховного комиссара ООН по правам человека ускорит освобождение политзаключенных.

Представители гражданского общества Узбекистана направили обращение Верховному комиссару ООН КПЧ Зейду Раад аль-Хусейну накануне его приезда в Ташкент.

Комиссар будет в стране с 10-го по 12 мая, где состоится ряд встреч, в том числе и с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Докладчикам не давали визы

По словам президента «Клуба пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой, правозащитницы, проживающей во Франции, приезд комиссара дает надежду на позитивные изменения в области прав человека, поскольку в последние годы правления Ислама Каримова ни одному спецдокладчику ООН не удалось посетить Узбекистан.

По состоянию на май 2017-го в страну не смогли въехать 14 спецдокладчиков ООН, которые исследуют жалобы, поступающие комиссару.

По словам Стива Свердлова, исследователя Human Rights Watсh, ранее докладчики запрашивали доступ в страну, но им просто не выдавали визы.

В сентябре 2016-го Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с отказом в доступе определило Узбекистан в число стран, которые не идут на сотрудничество.

После визита докладчиков Ташкент должен будет выполнить все рекомендации, адресованные правительству Узбекистана, в том числе и относительно признания заключенных правозащитников и журналистов жертвами пыток, несправедливых судов и незаконных задержаний. Ранее все эти рекомендации игнорировались.

Требуют пересмотра дел

Правозащитники констатируют, что с приходом Шавката Мирзиёева их надежды на немедленное освобождение всех соратников не оправдались.

Активисты, подписавшие письмо, требуют отпустить на свободу журналистов и правозащитников, брошенных в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям.

В списке фигурирует около 40 фамилий, в том числе известного правозащитника Азама Фрамонова, которому недавно добавили пять лет за нарушение тюремного режима в тюрьме «Жаслык», и журналиста Солиджона Абдурахманова.

Второе требование правозащитников касается создания Госкомиссии по пересмотру дел журналистов, религиозных заключенных, а также создание условий для возвращения в страну всех международных организаций, выдворенных из страны, после андижанских событий 2005 года.

Мутабар Таджибаева обращает внимание, что правительство Узбекистана до сих пор умудрялось игнорировать решения комиссариата ООН.

«В 2012-м я тоже подавала жалобу в ООН (правозащитница подверглась групповому изнасилованию, операции по удалению матки, ее пытали и продержали в тюрьме два года и восемь месяцев – Ред.). Я попросила призвать власти Узбекистана провести тщательное расследование, наказать виновных, выплатить компенсацию, а также предоставить медицинские документы», – вспоминает Мутабар.

В июле 2015-го Комитет ООН пришел к заключению, что Таджибаева представила убедительные доказательства преследования, и призвал возбудить уголовные дела против виновных лиц, опубликовать итоги расследования в местной прессе, а также выплатить пострадавшей компенсацию. По словам Таджибаевой, ни одно из требований не было удовлетворено.

«На выполнение решения Комитета ООН отводится 180 дней. Эти сроки давно прошли, но Ташкент даже не начал расследование, направляя бесконечные письма в ООН, хотя решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Источники Ц-1 предполагают, что после визита высокопоставленного гостя может быть объявлено об освобождении еще одного политзаключенного.

Чаще всего правозащитники называли кандидатуру подполковника Эркина Мусаева. В 2006-м Мусаева – бывшего начальника управления внешнеэкономических связей Минобороны Узбекистана – судили за измену Родине и передачу военных секретов Пентагону. До заключения Мусаев сотрудничал с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Раад аль-Хусейн исследовал геноцид

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, с момента его назначения на должность в 2014 году, впервые посещает Центральную Азию.

В марте 2017 года, представляя доклад о ситуации с правами человека во всем мире, Зейд Раад аль-Хусейн отметил, что президент Шавкат Мирзиёев принимает законы, направленные на повышение эффективности системы правосудия, обеспечение справедливых и независимых судебных процессов.

Он является шестым Верховным комиссаром, возглавляющим Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), и первым представителем Азии и мусульманского и арабского мира на этом посту.

В прошлом аль-Хусейн работал постоянным представителем Иордании при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также сыграл одну из ключевых ролей в процессе учреждения Международного уголовного суда, возглавив переговоры по исследованию геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.