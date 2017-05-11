Комиссар ООН напомнил Узбекистану об андижанской трагедии

Глава делегации ООН Зейд Раад аль-Хусейн отметил «проблемы и вызовы» в Узбекистане и призвал помнить о тех, кто погиб в Андижане в 2005-м.

11 мая в Ташкенте верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн дал пресс-конференцию по итогам двухдневного визита в Узбекистан.

Посланник ООН отметил, что визит был короче, чем планировалось, однако увиденным он остался доволен. Аль-Хусейн сказал, что в ходе вчерашней встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым были достигнуты «определенные договоренности».

Комиссар ООН увидел прогресс

«Мы намерены расширить сотрудничество с Узбекистаном в ключевой период его истории, в который правительство взялось за амбициозную программу реформ», – заявил аль-Хусейн.

«Отрадно видеть, что местные власти выступают за сильное гражданское общество», – сказал аль-Хусейн, дипломатично отказавшись давать оценку ситуации с правами человека в Узбекистане.

«Представители правительства и судебно-правовой системы согласились со мной, что у страны есть проблемы и вызовы», – сказал он.

Посланник ООН отметил ничтожно малое для Узбекистана количество женщин-руководителей и существование домашнего насилия. Он призвал власти республики обратить внимание на гендерное равенство и соблюдение прав женщин.

Обещания и надежды

Зейд Раад аль-Хусейн предложил правительству Узбекистана помощь в реализации Стратегии развития по пяти приоритетным направлениям на 2017–2021 годы. В частности, верховный комиссар ООН предложил организовать тренинги для узбекских судей, в том числе по международному праву.

Он также отметил, что не разделяет скептицизма своих зарубежных коллег, сомневающихся в улучшении прав человека в Узбекистане.

«Концепция и планы – это одно, а результаты, особенно когда дело касается прав человека, – другое. Часто государства дают обещания, но не выполняют их. Надеюсь в искренности слов представителей Узбекистана», – добавил глава миссии ООН.

Он рассказал о короткой встрече с общественными представителями, многие из них довольно откровенно говорили о своих проблемах, не смущаясь наличия камер государственных телеканалов.

«Один из участников диалога сказал, что впервые за 12 лет видит подобное мероприятие. Это расцвет гражданского общества в Узбекистане», – сказано в пресс-релизе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Он призвал «как можно быстрее» освободить политузников, допустить правозащитников в узбекские тюрьмы, чтобы удостовериться, что пытки и другие формы насилия, вредившие международной репутации Узбекистана, ушли в прошлое.

Комиссар ООН напомнил, что 13 мая международное сообщество будет вспоминать трагические события в Андижане, произошедшие в 2005 году. Он призвал помнить о жертвах насилия и не игнорировать жалобы пострадавших.

В заключение аль-Хусейн заявил, что Узбекистан стоит на распутье, перед длинной и сложной дорогой с множеством преград и возможных неудач, но страна уже сделала первый шаг.

Трагедия, которую замалчивают

13 мая 2005 года в Андижане силовики расстреляли мирную демонстрацию. По официальным данным, было убито 187 человек, по неофициальным оценкам, погибших на порядок больше.

После этих событий сотням людей в Узбекистане были предъявлены обвинения в насилии, многие из них получили длительные тюремные сроки, многим пришлось покинуть страну.

Правительство Узбкистана все эти годы игнорирует призывы международных организаций к проведению объективного расследования случившегося в Андижане.