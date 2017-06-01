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    Комиссар ООН по правам человека поспешил хвалить Узбекистан Мирзиёева

    Правозащитник Талиб Якубов не получил разрешения на возвращение в Узбекистан, а журналист Тулкин Караев — отказ, зачем ООН перехваливает власть РУз?

    Зейд Раад аль-Хусейн в Ташкенте в мае 2017 года; фото: gazeta.uz
    Зейд Раад аль-Хусейн в Ташкенте в мае 2017 года; фото: gazeta.uz

    Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн по итогам майского визита в Узбекистан прислал президенту страну Шавкату Мирзиёеву комплиментраное письмо.

    31-го мая оно было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел, а затем быстро разошлось на страницах местных СМИ.

    Напомнил об отмене виз

    В письме Комиссар ООН благодарит за президента Мирзиёева за личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017−2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз.

    Особенно интересен последний пункт – пока об отмене выездных виз речь шла только в проекте «О стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы».

    Также в интернете, в частности на глобально платформе change.org собирали подписи за петицию по отмене виз.

    Ожидается, что нововведения могут быть внедрены в третьем квартале 2017 года.

    По словам Зейд Раад аль-Хусейна, визит дал возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане.

    «Благодарен за позитивное взаимодействие Узбекистана с моим Управлением, и, хотя мы готовы продолжать наше сотрудничество из Женевы, я рад, что мое Региональное отделение по Центральной Азии предоставит Узбекистану непосредственную поддержку в регионе», − резюмировал он.

    Рано хвалить

    Талиб Якубов, один из наиболее известных узбекских правозащитников, председатель Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ) считает, что Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн рано хвалит президента Узбекистана.

    Он говорит, что тысячи людей – журналистов, правозащитников гражданских активистов не могут вернуться в Узбекистан. Это большая проблема, которую власти традиционно игнорируют.

    «Я и сам хочу вернуться – я пожилой человек (76 лет — Прим.Ц-1) и хочу прожить остаток жизни на Родине, где у меня остались жена и дети. В прошлом году осенью я написал письмо главе МИД Абдулазизу Камилову, но это обращение осталось без ответа, хотя мы с ним не один раз общались. Ранее я писал в посольство Узбекистан во Франции, где также просил выдать мне узбекский паспорт. Но мою просьбу проигнорировали», — делится Якубов.

    Не только правозащитник хочет вернуться в Узбекистан.

    Писал главе государства и журналист из Карши Тулкин Караев, который вынужден был переехать в Швецию после Андижанской бойни 2005 года.

    Сразу после переезда Караеву казалось, что его жизнь сложилась хорошо, но потом наступило разочарование.

    «Я обратился президенту страны (Шавкату Мирзиёеву — Прим.Ц-1) чтобы он разрешил мне вернуться обратно. Получил отказ. Хоть в тюрьму, но на Родину, чем здесь напрасно терять время. Жизнь-то кончается, лучше лежать в родной земле», — говорит журналист.

    Ожидал больше от визита комиссара

    «Я разочарован визитом – более 30 правозащитников подписали обращение к комиссару. У меня возникла надежда, что он поднимет вопрос политзаключенных, но эта тема не была озвучена, а все свелось к пустому разговору», — говорит далее Талиб Якубов.

    По его мнению, узбекские руководители очень нужны такие похвалы и они не любят острых вопросов. Есть вопросы у правозащитника и к составу присутствующих на встрече правозащитников:

    «Я точно знаю, что несколько человек из присутствующих на встрече с Комиссаром, завербованы СНБ. Конечно же, они не будут озвучивать вопросов о политзаключенных или закрытия узбекского ГУЛАГА — тюрьмы «Жаслык, о чем неоднократно говорил бывший Спецдокладчик ООН по пыткам Тео Ван Бовен».

    Якубов уверен, что узбекская власть умело манипулирует комиссаром. Например, ратифицируется конвенцию по беженцам, но политзаключенные остаются в тюрьмах.

    «При Мирзиёеве я пока не увидел особого прогресса. Можно озвучить десятки проблем, которые ему надо было решить в первую очередь – освобождение политзаключенных, отмена прописки и выездных стикеров, конвертация национальной валюты. Решение этих проблем будет маркером успешности его власти», — резюмирует Толиб Якубов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Правосудие в Узбекистане
    Теги: Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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