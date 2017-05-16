Компания Beeline судится с правительством Узбекистана

ООО Unitel («Билайн»), принадлежащее российской компании «Вымпелком», обратилось в Ташкентский городской хозяйственный суд в связи с лишением радиочастот в Узбекистане.

Как стало известно, Совет по радиочастотам Республики Узбекистан 31 марта дал шесть месяцев на организационные работы по изъятию части радиочастот в диапазоне 900/1 800 МГц у компании Beeline и распределении их в равных долях между GSM-операторами в стране.

«Билайн» намерен опротестовать это решение в Ташкентском городском хозяйственном суде, куда уже направил свой иск.

Представитель компании говорит, что постановление совета по радиочастотам является юридически необоснованным. В компании опасаются, что изъятие в ближайшее время частот ухудшит качество предоставляемой связи.

Российская компания ОАО «Вымпелком» в феврале 2006 года приобрела GSM-операторы в Узбекистане – ООО Unitel и ООО «Бакри Узбекистан Телеком» («Бузтел»), в основном действовавшие на территории Ташкентской области. Общая стоимость договора тогда составила 260 млн долларов США.

«Возможно, правительство Узбекистана делает это для повышения авторитета местных операторов, монополизации компаний, действующих в отрасли связи, изгнания зарубежных операторов, – говорит в беседе с корреспондентом Ц-1 один из клиентов компании. – На первом этапе сокращаются частоты и, естественно, ухудшается качество связи. Когда абоненты начинают жаловаться, принимаются за ликвидацию компании».

«Вымпелком» оказывает услуги связи в Узбекистане с 2006 года под брендом «Билайна». Лицензия оператора действительна до 2031 года. По итогам 2016-го количество абонентов компании составляет 9,5 млн человек. Инвестиции, привлеченные для развития сети, составили 150 млн долларов США.