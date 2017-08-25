Кому в РУз закон не писан. В Бухаре отбирают частную гостиницу «Зарафшан»

Cудебные приставы в Бухаре опечатали ряд объектов частной собственности местных предпринимателей, вопреки действующему законодательству Узбекистана.

В четверг, 24 августа, сотрудники исполнительного департамента при Бухарской прокуратуре принудили нескольких местных предпринимателей освободить свою частную приватизированную собственность, которую опечатали по требованию новых владельцев.

Судебные исполнители действовали на основании решения суда от 18 июля, отобравшего у бизнесменов их собственность и передавшего ее на баланс отдела по благоустройству городского хокимията.

По словам уже бывших владельцев, приставы действовали с явным превышением полномочий и опечатывали даже те объекты, которые не были указаны в исполнительном листе.

«Решение суда о передаче нашей собственности отделу по благоустройству основывалось на приказе уже бывшего хокима города Ихтиера Фармонова, подписанного в момент официального приостановления решения суда первой инстанции Верховным судом РУз. Мы считаем, что нашу собственность у нас нагло отобрали, преступив все пункты действующего законодательства», – сказал в интервью корреспонденту Ц-1 один из бизнесменов.

За справедливость через Соцсети

О деле бухарских предпринимателей, у которых государство, невзирая на законодательную базу, «отжимает» частную собственность, стало известно 14 августа.

В группе «Халк билан мулокот» на Facebook, созданной в рамках провозглашенного в Узбекистане Года диалога с народом и интересов человека, появился настоящий клич о помощи, пущенный предпринимателями из Бухары. Позже то же самое сообщение появилось и группе Узбекских Депутатов в мессенджере Телеграмм.

Авторы сообщений уверены, что это не что иное, как саботаж работы самого президента Шавката Мирзиёева.

«Отнимают у меня частную приватизированную собственность (прилегающие к ООО «Гостиница «Зарафшан» в Бухаре помещения:

учебный центр и кафе). Чиновники Бухарской области, в частности Комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции по Бухарской области, не подчиняются указу президента и просто саботируют Шавката Миромоновича», – пишет Владимир Чжен.

Помимо социальных сетей предприниматели обращались и в СМИ, однако это не помешало приставам исполнить незаконное решение суда первой инстанции.

Первый отказ истцу

В интервью корреспонденту Ц-1 авторы сообщений рассказали, что в августе 2015 года областное управление Госкомимущества (сейчас Госкомконкуренции) подало иск к собственникам ООО «Зарафшан» о признании недействительными сделок, государственных ордеров и свидетельств о праве собственности с 1994 по 2012 год.

По мнению истца, при приватизации гостиницы были нарушены нормы закона, а уставный фонд приватизируемого предприятия, причем приказом самого же комитета, был снижен в разы.

Однако тогда межрайонный суд, руководствуясь законами и учитывая истечение срока исковой давности, в судопроизводстве отказал.

«Согласно Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, общий срок исковой давности составляет три года. А с момента приватизации прошло уже двадцать лет. Это обстоятельство является основанием отказать в иске. Кроме того, у истца отсутствовали оригиналы документов, которые он требовал признать недействительными. Все это послужило отказу в судопроизводстве», – рассказывает один из собственников.

Затем суд передумал

Однако в марте 2017 года вопреки Указу Президента РУз за № 4933 от 17 января 2017 года областная прокуратура опротестовала данное решение, и областной суд предписал принять иск к судопроизводству в том же межрайонном суде.

На этот раз все исковые требования Госкомконкуренции были удовлетворены. Хотя указом запрещается пересматривать и отменять результаты приватизации, в том числе оценку стоимости объектов государственными, контролирующими, правоохранительными органами и судами.

«Подозрительно, что это сделала прокуратура, которая должна стоять на страже закона. Мы подали жалобу на решение суда первой инстанции в областной суд. Но здесь ее не удовлетворили. Еще бы! Иной результат был бы просто абсурдным, ведь состав суда был тот же самый. Хотя это прямое нарушение Гражданского процессуального кодекса Узбекистана», – продолжает собеседник Ц-1.

Более того, гражданский областной суд принял решение в пользу истца на основании постановления Кабинета министров от 1991 года, отмененное в 2001 году.

Права на вашей стороне, но…

По словам бизнесменов, собственники, которых семь человек, подавали многочисленные обращения во всевозможные инстанции, в том числе и в хваленую виртуальную приемную президента.

Ни одно из них не принесло результатов. Во всех полученных ответах предпринимателей уверяют, что правда на их стороне, а того, о чем говорят «жалобщики», не может быть вовсе.

О том, что результаты приватизации на основании указа президента не подлежат пересмотру, одному из учредителей ООО «Зарафшан» официально отвечает и Госкомконкуренции, который в то же самое время в суде требует иного.

«Правительством страны на законодательном уровне делается много полезного для государства, его населения. Однако то, что закон игнорируют чиновники регионального уровня, служит отрицательным сигналом потенциальным инвесторам, а значит, сбивает курс реформ, взятый главой государства», – считает собеседник.

Отказал бизнесменам в надзоре и Верховный суд Узбекистана. Генпрокуратура и Кабинет министров отмалчиваются.

Бухарские предприниматели надеялись на помощь депутатов Олий Мажлиса, один из которых обратился к председателю Верховного суда РУз с просьбой все же изучить данный вопрос тщательным образом. Но и это обращение было проигнорировано.

Несмотря на настоящие мытарства и то, что они уже фактически остались на улице, бизнесмены еще надеются, что Госкомконкуренции все-таки исполнит указ президента и отзовет свои исковые требования, Генпрокуратура опротестует решение суда, а Верховный суд рассмотрит жалобы предпринимателей в порядке надзора и отменит противоправное судебное решение о пересмотре результатов приватизации.