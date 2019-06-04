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    Конференция ОБСЕ в Австрии: узбекистанские активисты готовят пикет

    На конференцию ОБСЕ в Вене, посвященную борьбе с пытками, не пустили Мутабар Таджибаеву – о проблемах в международной правозащите она решила говорить с помощью акции протеста.

    Мутабар Таджибаева празднует победу у здания суда в Париже в ноябре 2018 года; фото: mutabar.org
    Мутабар Таджибаева празднует победу у здания суда в Париже в ноябре 2018 года; фото: mutabar.org

    В среду, 5 июня, в австрийской столице Вене состоится конференция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – «Эффективная многосторонность в борьбе против пыток: тренды в регионе ОБСЕ и пути разрешения».

    Данное мероприятие организовано постоянными представителями в ОБСЕ Дании, Швейцарии и Австрии при содействии Словакии, в этом году председательствующей в организации.

    В приглашении на конференцию говорилось, что ее целью является обсуждение с участием стран – членов ОБСЕ, международных организаций и представителей гражданского общества существующих соглашений и договоренностей для совершения шага вперед в области защиты и предотвращения пыток и другого жестокого обращения с людьми.

    Далее шло приглашение для всех желающих принять в ней участие пройти онлайн-регистрацию.

    Выступить на конференции изъявила и Мутабар Таджибаева – известная правозащитница из Узбекистана, президент «Клуба пламенных сердец», бывшая политзаключенная и жертва пыток.

    В раннем интервью Ц-1 Мутабар говорила, что как человек, прошедший через пытки в Узбекистане, включавшие групповое изнасилование в отделении милиции, принудительную стерилизацию во время заключения, она могла бы поделиться опытом борьбы с этим злом и противостояния с режимом, превратившим разного рода истязания в свое основное орудие против людей.

    Кроме того, на конференции Таджибаева намеревалась выступить с критикой ряда международных правозащитных и донорских организаций, работающих по Узбекистану, что основу их деятельности в последние годы стали составлять ложь и пропаганда.

    Но накануне, 3 июня, Таджибаева получила письмо от организаторов, в последний момент сообщивших ей, что помещение конференции не может вместить всех желающих, и участие в ней смогут принять только официально приглашенные гости.

    После недолгих раздумий Мутабар решила не отменять свою поездку в Вену и принять участие в конференции, пусть и вне стен ее официального проведения. Активистка и ее сподвижники проведут пикет у здания на площади Minoritenplatz, где будет проходить конференция ОБСЕ.

    Что волнует Таджибаеву?

    По словам Мутабар, в последние годы ей пришлось разочароваться во многих иностранных коллегах, которым раньше верила. Но больше всего ее поразило, что после разоблачения лжи с их стороны не последовало ни опровержений, ни извинений.

    Международная организация Human Rights Watch более месяца молчит после разоблачения того, что прибегла к фейковому источнику при публикации заявления о жертве пыток в Узбекистане – бухарском предпринимателе Ильхоме Ибодове, погибшем под арестом в СИЗО СНБ в сентябре 2015 года.

    HRW и ряд партнеров ложно выдали рентгенолога из Азербайджана Нигяр Ахмедбекову за судмедэксперта, который после осмотра фото и видео трупа Ибодова пришел к заключению, что до смерти тот подвергался пыткам.

    Ранее на похожем подлоге была поймана близкий партнер HRW – президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева. В 2010 и 2011 годах она выпустила фильм и отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года и якобы происходивших в стране после трагедии внесудебных казнях.

    Все оказалось выдумкой от начала до конца. За источника-патологоанатома Атаева выдала учителя из Коканда Умиджона Абдуназарова, который благодаря этой ложной истории получил убежище во Франции.

    В прошлом член группировки узбекистанских салафитов Худойберди Нурматов, уроженец Коканда, сейчас проживает в Германии и известен многим как гей и журналист российской «Новой газеты» Али Феруз.

    Новый имидж Ферузу составляли многие правозащитники, включая «Международную амнистию», и никто не хотел вспоминать о его прошлом, когда ныне журналист обращался во все организации, объясняя преследования властей Узбекистана своей религиозностью и верой в Аллаха.

    Мутабар Таджибаева говорит, что список расходящейся по миру лжи из Узбекистана благодаря международным организациям можно продолжить. Но этому надо положить конец.

    «Я поняла бы, если бы после выявленной лжи HRW и другие признали бы ошибку, извинились бы, но они молчат, делают вид, что ничего не произошло, – говорит Мутабар. – Это заставляет меня думать, что ложь распространяется сознательно».

    По признанию Таджибаевой, она пришла к убеждению, что целью некоторых международных правозащитных организаций является продолжение демонизации Узбекистана, чтобы сохранить рычаги давления на страну.

    «В Вене мы выступим против лжи и пропаганды международных правозащитников, а если они не извинятся, то добьемся прекращения их деятельности и изгнания из Узбекистана», – говорит Мутабар Таджибаева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Human Rights Watch, Nadejda Atayaeva, Права человека в Узбекистане
    Теги: Human Rights Watch OSCE Steve Swerdlow Мутабар Таджибаева ОБСЕ
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