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    Кровавая семейная драма в Кашкадарье – что решит суд?

    Кашкадарьинский областной суд рассматривает дело о драке с ножевым ранением между сватами: отцы семейств подрались после насильственной смерти зятя в семье невестки.

    Фото с сайта: minval.az
    Фото с сайта: minval.az

    Сардор Ахмедов, житель Кашкадарьинской области Узбекистана, находится на скамье подсудимых областного суда по обвинению в убийстве человека – статья 97 Уголовного кодекса страны.

    Но его жертва жива. Адхам Пулатов, руководитель Управления коммунальной службы Гузарского района Кашкадарьинской области, не умер от нанесенного ему ранения столовым ножом и даже залечил свои раны.

    События, превратившие Ахмедова в подсудимого, разворачивались в начале февраля.

    Сардор Ахмедов и Адхам Пулатов были сватами, сын первого, Санжар, женился на дочери второго.

    В феврале, как рассказывают люди, близкие к двум семействам, молодые супруги поссорились, и невестка вернулась в дом родителей.

    Пулатов, проникшись жалобами дочери, вызвал зятя домой на разговор. Но приехавшего молодого человека в доме тестя ждали не разговор, а избиения. Более того, Санжара поместили в одно из помещений Управления коммунальной службы, где подвергли истязаниям, от которых молодой мужчина умирает.

    Ахмедов, узнав о смерти сына, бросился на обидчика со столовым ножом в руке, и в итоге только он оказался под судом и по тяжкому обвинению в убийстве человека.

    Важнейший эпизод – насильственная смерть Санжара – милиция и следствие в Кашкадарье исключили из материалов дела Ахмедова.

    Адвокат Ахмедова по фамилии Ашуров убежден, что суд должен дать правовую оценку поведению семьи невестки, ее отца Пулатова, и, главное, учесть душевное и моральное состояние его клиента в момент нападения с ножом.

    «В судебной практике таких случаев немало, однако правоохранительные органы выдвигают обвинения лишь в преднамеренном убийстве», – говорит Ашуров.

    Тем не менее, по словам адвоката, законодательство Узбекистана предусматривает немало смягчающих обстоятельств, которые можно трактовать в пользу обвиняемого, как потеря душевного равновесия, самоконтроля, превышение пределов необходимой обороны и другие.

    «Однако их не применяют в отношении совершивших преступление рядовых граждан», – резюмирует адвокат.

    Темы: Права человека в Узбекистане, Происшествия, Семья
    Теги: Кашкадарья семейный конфликт семья суд в Узбекистане Узбекистан
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