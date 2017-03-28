Кровавая семейная драма в Кашкадарье – что решит суд?

Кашкадарьинский областной суд рассматривает дело о драке с ножевым ранением между сватами: отцы семейств подрались после насильственной смерти зятя в семье невестки.

Сардор Ахмедов, житель Кашкадарьинской области Узбекистана, находится на скамье подсудимых областного суда по обвинению в убийстве человека – статья 97 Уголовного кодекса страны.

Но его жертва жива. Адхам Пулатов, руководитель Управления коммунальной службы Гузарского района Кашкадарьинской области, не умер от нанесенного ему ранения столовым ножом и даже залечил свои раны.

События, превратившие Ахмедова в подсудимого, разворачивались в начале февраля.

Сардор Ахмедов и Адхам Пулатов были сватами, сын первого, Санжар, женился на дочери второго.

В феврале, как рассказывают люди, близкие к двум семействам, молодые супруги поссорились, и невестка вернулась в дом родителей.

Пулатов, проникшись жалобами дочери, вызвал зятя домой на разговор. Но приехавшего молодого человека в доме тестя ждали не разговор, а избиения. Более того, Санжара поместили в одно из помещений Управления коммунальной службы, где подвергли истязаниям, от которых молодой мужчина умирает.

Ахмедов, узнав о смерти сына, бросился на обидчика со столовым ножом в руке, и в итоге только он оказался под судом и по тяжкому обвинению в убийстве человека.

Важнейший эпизод – насильственная смерть Санжара – милиция и следствие в Кашкадарье исключили из материалов дела Ахмедова.

Адвокат Ахмедова по фамилии Ашуров убежден, что суд должен дать правовую оценку поведению семьи невестки, ее отца Пулатова, и, главное, учесть душевное и моральное состояние его клиента в момент нападения с ножом.

«В судебной практике таких случаев немало, однако правоохранительные органы выдвигают обвинения лишь в преднамеренном убийстве», – говорит Ашуров.

Тем не менее, по словам адвоката, законодательство Узбекистана предусматривает немало смягчающих обстоятельств, которые можно трактовать в пользу обвиняемого, как потеря душевного равновесия, самоконтроля, превышение пределов необходимой обороны и другие.

«Однако их не применяют в отношении совершивших преступление рядовых граждан», – резюмирует адвокат.