Кто он Абдуллаев? Раскрываем личность нового главы СНБ РУз

Ихтиёр Абдуллаев получил советское образование в Перми, большая часть карьеры прошла в судебно-правовой системе. За работу в Генеральной прокуратуре РУз получил неоднозначную оценку.

31 января на должность председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана после отставки Рустама Иноятова был назначен генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев.

Официальная биография Абдуллаева, как это принято среди работников силовых органов, лаконична и обделена подробностями личной жизни. Что известно о нем на сегодня?

Ихтиёр Бахтиёрович Абдуллаев родился 22 мая 1966 года в Учкуприкском районе Ферганской области, в паре километров от Коканда.

Известно, что с 1985 по 1990 год он проходил обучение в Пермском государственном университете по специальности «правовед».

Начало трудовой деятельности совпало с распадом СССР и обретением независимости Узбекистана. Сначала он работал судебным исполнителем в Ферганском городском суде, затем прошел путь от советника до судьи.

В 1997 году в возрасте 31 года Абдуллаев получает должность референта по вопросам гражданства и амнистии в Службе государственного советника президента по координации правоохранительных и надзорных органов.

В период между 2000 и 2001 годами он председательствовал в Андижанском городском суде. Спустя год, в 36 лет, назначен на должность заместителя министра юстиции Узбекистана.

С 2006-го – он отвечает за мониторинг законодательства, став исполняющим обязанности госсоветника президента.

С 2009 года, будучи советником первого президента Ислама Каримова, помогал главе государства в подборе кадров.

Вместе с этим назначался сенатором Олий Мажлиса в 2010 и 2015 годах. Должность генерального прокурора Абдуллаев получил 21 апреля 2015 года. И, наконец, 31 января 2018 года его назначили председателем СНБ.

Критика президента и новая должность

Абдуллаева нельзя назвать каримовским ставленником. Будучи госсоветником Каримова и отвечая за кадровые вопросы, Абдуллаев тесно работал с тогдашним премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым, а также породнился с Баходиром Дехкановым (ныне – заместитель председателя Верховного суда РУз).

А после смерти первого президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года пришедший ему на смену Мирзиёев перетасовал руководителей почти всех ключевых ведомств, не тронув лишь Рустама Иноятова, Ихтиёра Абдуллаева и председателя Государственного налогового комитета Батыра Парпиева (уход последнего может окончательно завершить перетасовку кадров во власти в стране).

Как оказалось, президент готовил для Абдуллаева кресло главы СНБ, обладатель которого неформально становится вторым человеком в узбекской номенклатуре.

Хотя после волны критики Генеральной прокуратуры со стороны Мирзиёева казалось, что Абдуллаев может бесславно покинуть свой пост.

В частности, в январе 2017 года президент потребовал оставить бизнес в покое.

Позже состоялся суд над столичным бизнесменом Олимом Сулаймоновым, который пожаловался на вымогательство со стороны сотрудников Генпрокуратуры РУз. В результате самого предпринимателя осудили по трем статьям, в том числе за клевету.

Подобные истории подмочили репутацию Генеральной прокуратуры, и в августе президент назвал прокуроров «самыми большими ворами», увязшими в прежней «воровской системе», и потребовал от генпрокурора решительных мер по замене коррумпированных, некомпетентных кадров.

Но были и позитивные истории, как, например, дело Джасура Ибрагимова, студента медколледжа имени Боровского в Ташкенте, умершего в мае прошлого года в результате избиения своими однокурсниками.

Как только дело приняло резонансный характер, его под личный контроль взял генпрокурор. Виновного в смерти подростка осудили на шесть лет заключения.

В новой должности цель Абдуллаева – продолжить «чистку» теперь уже в рядах СНБ.

Под каток кадровых репрессий могут попасть не только силовики с запятнанной репутацией, но и офицеры, сохранившие верность Рустаму Иноятову.

Массовые увольнения, если таковые и случатся, наверняка будут замаскированы под реформу СНБ и переаттестацию сотрудников.