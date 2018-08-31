Куда сходить в Ташкенте на длинные выходные?

На 27-ю годовщину независимости узбекистанцы отдохнут пять дней: с 31 августа по 4 сентября. Ц-1 собрал подборку праздничных мероприятий в Ташкенте, куда можно сходить всей семьей.

1 сентября в 21:00 в честь Дня независимости в Национальном парке Алишера Навои пройдет грандиозный 16-минутный салют.

Фейерверк можно будет наблюдать на площади «Дружбы народов».

Трансляция салюта также будет осуществляться во всех крупных парках столицы:

Парк «Куёшча нури» (Бектемирский район);

Парк имени Фурката (Мирабадский район);

Центральный парк имени Мирзо Улугбека (Мирзо-Улугбекский район);

Экопарк имени Бобура (Мирзо-Улугбекский район);

Green Park (Сергелийский район);

Парк Абдуллы Кадыри (Алмазарский район);

Парк «Богишамол» (Учтепинский район);

Парк Гафура Гуляма (Чиланзарский район);

Парк «Анхор – Локомотив» (Шайхантахурский район);

Парк дружбы (бывший парк Бобура, Яккасарайский район);

Парк «Дустлик» (Яшнабадский район);

Площадь «Дружбы народов» (Чиланзарский район);

Проспект Амира Темура, напротив отеля International Hotel (Юнусабадский район);

Национальный сад (улица Фурката, Чиланзарский район);

Аллея писателей в Национальном парке Алишера Навои (Чиланзарский район).

Вечером хокимият Ташкента выпустит бесплатные автобусы, которые будут доставлять желающих на площадь «Дружбы народов», чтобы посмотреть салют.

Парки и торгово-развлекательные центры также готовят шоу-программы для своих посетителей. С 18:00 до 20:00 в ТРЦ «Самарканд Дарвоза» в детской развлекательной зоне пройдет шоу аниматоров. Специальные гости: Дмитрий Ким и шоу-группа «Маски».

А в парке «Анхор – Локомотив» состоится интерактивное представление «Розовый цирк», лазерное и фаер-шоу.

В других парках культуры и отдыха посетителей также ждут развлекательные программы для детей и взрослых.

В течение длинных выходных горожане могут воспользоваться скидками от национальных перевозчиков. В честь празднования 27-й годовщины независимости РУз компании «Узбекистон хаво йуллари» и «Узбекистон темир йуллари» предоставили скидки в размере 30–50% на билеты на внутренние рейсы. При этом авиакомпания заранее предусмотрительно подняла тарифы на праздничные дни.