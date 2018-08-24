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    Культ жив: в Ташкенте откроется библиотека имени Ислама Каримова

    На фоне слухов о развенчании культа личности Ислама Каримова ко Дню независимости в ташкентском музейном комплексе Оксарой открывается библиотека имени первого президента.

    У мемориала Исламу Каримову в Ташкенте; фото: Ц-1
    У мемориала Исламу Каримову в Ташкенте; фото: Ц-1

    В научно-просветительском мемориальном комплексе Оксарой, где раньше трудился Ислам Каримов, корреспонденту Ц-1 рассказали, что библиотека с читальным залом готовится к открытию на следующей неделе. Торжественное открытие приурочено ко Дню независимости Узбекистана.

    Полностью мемориальный комплекс Оксарой начнет работу накануне дня рождения Каримова, в январе 2019 года.

    Сегодня в комплексе функционирует только выставочный зал с историческими фотографиями, картинами и скульптурами бывшего главы государства.

    В ноябре 2017 года нынешний президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О праздновании 80-летия со дня рождения первого президента Республики Узбекистан, выдающегося государственного и политического деятеля Ислама Абдуганиевича Каримова».

    Именем Каримова названы центральные улицы столицы и региональных центров. В Ташкенте, Самарканде и Карши в его честь установлены памятники, открыты музеи. Сразу после захоронения к могиле первого президента началось паломничество членов иностранных делегаций, туристов и рядовых узбекистанцев.

    Ранее радио «Озодлик» со ссылкой на работников Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана сообщило о запрете упоминания имени Ислама Каримова в эфире государственных телеканалов под угрозой увольнения.

    Источники Ц-1 в НТРК не подтвердили якобы начавшегося процесса развенчания культа личности первого президента. Напротив, в канун Дня независимости будет подготовлена серия репортажей об «исторической значимости» суверенитета РУз, в которых обойти фигуру первого президента вряд ли удастся.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам Каримов, Культ личности, Узбекистан после Каримова
    Теги: библиотека Ислам Каримов культ личности Оксарой Ташкент
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