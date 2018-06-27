Kun.uz – быть или не быть в Узбекистане свободной прессе

Ситуация с сайтом Kun.uz не связана с технической неполадкой, поэтому его редакция апеллирует к властям Узбекистана, очевидно, решающим для себя и страны вопрос о свободе слова.

Специалисты по информационным технологиям (IT) без труда установили, что исчезновение популярного в Узбекистане сайта Kun.uz не связано с техническими неполадками.

IP-адрес сайта зарегистрирован в Узбекистане, сервер работает и отвечает на запросы.

«Наиболее вероятный расклад, что на сервере выключили сайт, – говорит известный в Центральной Азии айтишник и специалист по интернет-безопасности. – Это сделали вручную или хозяева сайта, или кто-то помог».

О том, что вопрос о восстановлении работы Kun.uz, чья аудитория, по данным ее редакции, достигала 450 тысяч визитов в день (рекорд для Узбекистана), находится в руках руководства страны, говорят и последние действия хозяев сайта.

Они ведут переговоры с властями. Так, в понедельник, 25 июня, по данным нескольких источников в Ташкенте, представителей сайта Kun.uz принял министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Азим Ахмедхаджаев.

Во время этой встречи, как рассказывают Ц-1 информированные источники, министр обещал разобраться с ситуацией и по возможности решить вопрос о восстановлении работы сайта.

Надеясь на положительное разрешение возникшей проблемы, в настоящее время редакция сайта пытается не эскалировать ситуацию и не делает громких заявлений.

Новый при новых возможностях

Сайт Kun.uz начал работать в Узбекистане в 2011 году, то есть в годы правления первого президента Ислама Каримова, и тогда на его страницах невозможно было увидеть ни одного материала, который правдиво отражал бы ситуацию в стране.

В то время редакция обходила все острые политические, социальные и экономические темы. Шоу-бизнес и другая развлекательная информация стали «коньком» сайта.

Но с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева и последовавшего послабления контроля со стороны властей и цензуры Kun.uz преобразился.

К популярному контенту добавились темы, волнующие людей, а выбор в качестве главного средства общения узбекского языка предопределил успех среди основной массы населения страны, становящейся все более узбекоязычной.

Кто стоит за сайтом – неизвестно. Редакция скрывает своих спонсоров, но очевидно, что тот объем информации на нескольких языках, который предоставлял сайт своей аудитории, не могла делать группа энтузиастов, а ссылки на доходы от рекламы не звучат убедительно.

Быть или не быть…

Тем не менее положение, в каком сейчас оказался сайт, имеет значение для всей страны. Впервые с 1994 года, когда Ислам Каримов восстановил цензуру над СМИ в Узбекистане, местное издание завоевало огромную аудиторию и начало работать как свободная, независимая трибуна.

Продолжение работы сайта в таком же ключе определило бы курс всего Узбекистана на либерализацию СМИ, на то, что реформы в стране действительно, как заявил в мае во время официального визита в США президент Мирзиёев, имеют «необратимый» характер.

Именно поэтому, решение вопроса о дальнейшей работе сайта – это не только вопрос будущего Kun.uz, а того, продолжит ли администрация Шавката Мирзиёева жить в условиях существования свободных СМИ или же вернется к положению, существовавшему во времена его предшественника.

Опасаясь, что закрытие Kun.uz станет концом для развития свободной прессы в Узбекистане, «Клуб пламенных сердец», базирующийся в Европе, обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой разобраться в ситуации и способствовать положительному решению ситуации с сайтом.

В настоящее время обращение подписали более 150 человек, среди них и известные диссиденты, проживающие за рубежом, и деятели внутри Узбекистана.

По словам Улугбека Бакира, руководителя «Клуба пламенных сердец», «свобода слова – это основа развития страны, без ее участия ни о каком реформировании Узбекистана под руководством Шавката Мирзиёева говорить не приходится».