Курс доллара в Узбекистане: ожидали конвертацию – получили «качели»

Курс доллара в Узбекистане за две недели рухнул на 20%, затем поднялся на 15%. Организаторы этих «качелей» скупили валюту у населения по низкому курсу.

Вечером 15 августа курс американской валюты взлетел на тысячу сумов. Если 14 августа за «американца» на Алайском базаре Ташкента давали 6700 сумов, то днем позже курс устремился к отметке 8000 сумов.

Несмотря на сообщения об уравнивании официального и рыночного курсов, а также о неизбежном открытии свободной конвертации, на деле валютный рынок пережил «качели».

Влиятельные люди, ответственные за установление курса иностранной валюты на черном рынке, искусственно снизили курс доллара, чтобы подчиненные им крупные валютчики скупили американскую валюту у населения по низкому курсу.

Причем практически все лето курс стабильно держался на уровне 8400–8500 сумов за доллар. Именно этот курс был взят за основу при формировании так называемого рыночного курса, по которому коммерческие банки продают иностранную валюту юридическим лицам.

«Мини-дефолт» американской валюты не отразился на ценах на импортные продукты и товары. Поднявшиеся на фоне недавнего роста курса доллара цены на продукты остались на прежнем уровне. Продавцы импортных товаров оправдывают это тем, что делали закупки по высокому курсу.

Цены на вторичную недвижимость и автомобили еще не отреагировали на просевший доллар. Ожидалось, что цены поползут вверх, учитывая, что новостройки и новые автомобили будут стоить гораздо дороже в долларовом эквиваленте.

Все-таки «качели»?

Валютчики на Сергелийском авторынке предположили, что узбекский сум временно укрепился по отношению к иностранной валюте.

Дескать, это связано с сезоном сбора и продажи на экспорт сельхозпродукции, а также другими факторами, играющими на ослабление доллара.

Импортеры автомобильных комплектующих и горюче-смазочных материалов, скупающие валюту на черном рынке, 14 августа во время максимального проседания доллара заявили Ц-1, что в стране начинаются валютные «качели».

Якобы разговоры о либерализации валютной политики и открытии полноценной конвертации являются уловкой для мелких валютчиков и населения, и вскоре курс вырастет до прежнего уровня.

А временное ослабление иностранной валюты связано с тем, что импортеры спешно сдают доллары на черном рынке, чтобы пополнить сумовые счета в банках для официальной покупки иностранной валюты.

Уравнивание для ЦБ

Нельзя не отметить, что валютный рынок претерпел значительные изменения. Впервые за долгое время официальный курс доллара перевалил за 50% от стоимости доллара на черном рынке: 4158 сумов за 1 доллар.

Более того, он стабильно растет и, как прогнозируется, должен подняться выше пяти тысяч уже к сентябрю.

К этому же времени, как ожидают валютчики и предприниматели, ожидается открытие свободной конвертации валюты Центральным банком Узбекистана.

При этом юридические лица уже сейчас приобретают иностранную валюту в коммерческих банках для оплаты строго ограниченного перечня импортных товаров и услуг по так называемому рыночному курсу (под ним имеется в виду курс 8500 сумов за доллар).

«Свободный «конверт» не убьет черный рынок. У валютчиков всегда будет более выгодный курс для покупки и продажи. Валютный рынок контролируют люди в погонах, которые просто так не откажутся от легкого заработка», – рассказал Ц-1 источник, близкий к валютным кругам Ташкента.

По его словам, при свободной конвертации, скорее всего, будут определенные ограничения (лимит на покупку валюты, очереди), которые существуют сейчас для физических лиц.

Ограничений для юридических лиц также не избежать – как следствие проводимой борьбы с утечкой капитала из страны.