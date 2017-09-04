Лола Каримова-Тилляева – из Самарканда в Венецию

Закончив с мероприятиями в Самарканде, в том числе c поминанием отца-президента Ислама Каримова, Лола уже блистает на кинофестивале в Венеции.

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева представила на Венецианском кинофестивале спродюсированный ею фильм «Улугбек. Через тернии к звездам» – о средневековом ученом и правителе Самарканда.

На своей странице в соцсетях Лола разместила фотографии с красной дорожки кинофестиваля, проходящего в Венеции с 30 августа по 9 сентября, и похвасталась, что фильм получил награду «Кинео» в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм».

Каримова-Тилляева демонстрирует невиданную медийную активность, которая может посоперничать с лучшими годами ее сестры – Гульнары Каримовой, сейчас находящейся под арестом.

Только за конец августа – начало сентября Лола успела презентовать книгу об уникальных узбекских тканях, открыть в компании с племянницей Иман памятник Исламу Каримову в Самарканде, объявить об уходе с поста посла Узбекистана при ЮНЕСКО и встретиться со стипендиатами Фонда Каримова.

Так, 3 сентября дочь покойного президента наградила 12 стипендиатов образовательного гранта фонда на обучение в зарубежных вузах, которые получат образование по магистерской программе в Ангальтском университете прикладных наук (Германия), Рурском университете (Германия), Московской архитектурной школе, Туринском политехническом университете (Италия).

2 сентября Лола отчиталась в ходе строительства мавзолея Ислама Каримова в Самарканде.

«Строение древней мечети Хазрат Хизр находится под протекций ЮНЕСКО, и передо мной как перед послом в ЮНЕСКО стояла важная задача: построить мавзолей моего отца с соблюдением всех необходимых норм», – отмечает она.

Здание мавзолея высотой 7,55 метра по структурному типу относится к группе однокамерных усыпальниц XIV–XVIII веков. В облицовке фасада использована многоцветная объемная рельефная майолика.

28 августа младшая дочь покойного президента объявила, что покидает пост постоянного представителя Узбекистана при ЮНЕСКО и сконцентрируется на семье и деятельности благотворительного Фонда имени Ислама Каримова.