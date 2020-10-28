В маске раба: Узбекистан начал скрывать статистику смертности

Числе умерших в Узбекистане за первое полугодие текущего года опровергало факт якобы бушующей в стране «пандемии» коронавируса, и теперь эту статистику засекретили.

Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные о демографической ситуации в стране за девять месяцев – с января по сентябрь 2020 года.

И впервые в статистических данных не оказалось цифры о числе умерших. Ранее эти данные публиковались в каждом ежеквартальном пресс-релизе комитета.

На запрос Ц-1 в Госкомстате сообщили, что сведения о количестве умерших за девять месяцев 2020 года не включены в пресс-релиз, так как эти данные не были переданы Министерством здравоохранения Узбекистана.

В управлении статистики Минздрава РУз, в свою очередь, утверждают, что формировать эти данные должен именно Госкомстат, и как раз специалисты из министерства обращаются туда за обновленными сведениями.

Причина сокрытия общего числа умерших в Узбекистана, вероятнее всего, связана с участием официального Ташкента в нагнетании истерии и паники в связи с коронавирусной инфекцией.

В материале от 25 сентября «Лжепандемия: при Covid-19 в Узбекистане умирают меньше…» Ц-1 писал, что, по данным Госкомстата, за первое полугодие 2020 года в стране умерло 74 600 человек.

Мы предположили тогда, что, если во втором полугодии умрет такое же количество узбекистанцев, – в этом году страна потеряет в общей сложности 149 200 человек.

При этом, по данным Госкомстата, в 2019 году в Узбекистане умерло 155 тысяч человек, а в 2018-м – 154 900.

Что означает, что смертность во время «пандемии» коронавируса может быть меньше, чем в прошлом году, на 5800 человек, а по сравнению с позапрошлым – на 5700.

Смертность 0,83-0,84%

В момент публикации вышеуказанного материала Минздрав Узбекистана утверждал (данные от 24 сентября 2020 года), что всего в стране диагностировали заболевание Covid-19 у 53 966 человек, число умерших от этой болезни достигло 447.

По данным Минздрава от 27 октября, число зараженных коронавирусом составило 65 944 человека, умерших от болезни – 556.

То есть количество умерших за последний месяц увеличилось на 109 человек. Можно с легкостью предположить, что данное число не могло кардинально отразиться на статистике общей смертности, и это подтверждает вновь и вновь, что страна и мир на самом деле переживают «пандемию лжи и порабощения людей» и ее «вторую волну».

Легкие математические подсчеты подтвердят, что смертность от Covid-19 в Узбекистане по-прежнему не превышает смертности от простуды и гриппа, сегодня в Узбекистане она составляет 0,84%.

По данным Госкомстата РУз на 1 октября 2020 года, население страны составило 34 млн 382 тысячи 700 человек. Это означает, что коронавирус затронул 0,19% населения и стал причиной смерти 0,84% из этого числа узбекистанцев.

Война глобалистов

Президент США Дональд Трамп не скрывает, что знает о том, что коронавирусная истерия развернута против него Демократической партией США, которая представляет крупнейшие глобалистские финансовые, технологические, медийные и международные организации, в число которых входит и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Власть этих компаний и организаций достигла такой силы, что Твиттер и другие гиганты Интернета могут удалять посты президента США или подвергать сомнению правдивость его высказываний, предотвращать распространение компрометирующей информации об оппоненте Трампа – кандидате от демократов Джо Байдене.

Узбекистан – страна, которая под управлением Шавката Мирзиёева полностью сдалась глобалистам, перешла на внешнее управление, а первый президент Ислам Каримов такого ни за что бы не допустил.

Сегодня Ташкент начал откровенную распродажу государственного имущества, возведя в закон, что страна без иностранных консультантов и хедхантеров (охотников за головами) и шагу сделать не может.

Цель умерщвить и сократить…

Коронавирусная истерия, наносящая огромный ущерб экономике, социальной и культурной жизни, уничтожающая систему образования и здравоохранения почти во всем мире, ставит целью порабощение человека, его расчеловечивание и обезличивание.

Маски, которые заставляют носить практически все население планеты, наносят ущерб здоровью, как и другие карантинные меры, становятся причиной болезней, повреждения психики и преждевременной смерти среди людей.

Но если президент Узбекистана начал распродажу даже недр и месторождений страны, зачем ему беспокоиться об образовании и здоровье людей, которых он предал и продал гораздо раньше.

И, да, какая разница, сколько узбекистанцев умерло, разве это как раз не цель – зачем считать?

Ведь цель глобалистов, перед которым стоит на коленях и виляет хвостиком Шавкат Мирзиёев, – это сокращение человечества, превращение выживших в цифру, в приложение к девайсу, в рабов.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1