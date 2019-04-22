Малохат Эшанкулова, или Была ли взятка от экс-генпрокурора Узбекистана

Бесстрашие изменило «бесстрашной» Малохат Эшанкуловой: после заявления, что ей предлагали взятку за защиту экс-генпрокурора РУз Рашиджона Кадырова, она убегает от объяснений и вопросов.

Сказал «а», скажи и «б» – так звучит известная поговорка, но она, похоже, не касается журналистки и правозащитницы из Узбекистана Малохат Эшанкуловой, участницы группы «Бесстрашные».

На прошлой неделе Эшанкулова распространила заявление в ответ на призыв известной правозащитной организации «Международная амнистия» к президенту Узбекистана защитить от пыток арестованного бывшего генерального прокурора страны Рашиджона Кадырова.

«Международная амнистия», со слов некоего источника, писала, что Кадыров, являвшийся генеральным прокурором РУз с 2004 по 2018 год, с момента ареста в феврале прошлого года подвергался пыткам и избиениям, его держали голым в карцере без постельных принадлежностей, ему отказывали во сне, угрожали убийством, а однажды заставили смотреть насилие над зятем.

Под давлением, убеждена «Международная амнистия», Кадыров в августе 2018 года отказался от независимого адвоката, нанятого его семьей. В январе 2019-го в Юнусабадском суде Ташкента в закрытом режиме начался суд над Кадыровым и еще 12 подсудимыми по обвинению в масштабной коррупции.

Малохат Эшанкулова подвергла резкой критике защиту, которую получил Кадыров от «Международной амнистии».

В своем первом заявлении, названном «Правозащитница на защите дьявола», Малохат пишет, что ей известно, что некая «правозащитница», проживающая в Европе, за «проплаченный заказ» предоставила ложную информацию «Международной амнистии».

Далее независимая журналистка объясняет, почему подозревает коллегу в получении денег: «Потому что несколько месяцев назад ко мне приходили неизвестные мне люди, назвавшие себя сторонниками Рашида Кадырова. Они просили меня распространить сообщение с таким содержанием: «В отношении Рашида Кадырова применяются пытки», обещав за распространение несколько сотен тысяч долларов», – делится Эшанкулова.

Малохат Эшанкулова: «Значит, ваш босс стал жертвой пыточной системы, которую когда-то он сам создавал!»

«Я резко отказалась выполнять их просьбу, сказав им: «Значит, ваш босс стал жертвой пыточной системы, которую когда-то он сам создавал!» – рассказывает Малохат о своей реакции.

Новость, что люди от бывшего генпрокурора Кадырова, одного из архитекторов системы насилия, пыток и произвола времен диктатуры первого президента РУз Ислама Каримова, предлагали взятку известной активистке, прозвучала как сенсация.

Тем более что заявление Эшанкуловой было подхвачено даже изданием в Узбекистане. Сайт xabar.uz на прошлой неделе разразился статьей, уже утверждавшей, что «Международная амнистия» получила деньги за защиту Рашиджона Кадырова.

Но с момента своего заявления Малохат Эшанкулова «пропала». Она не реагирует на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, игнорирует вопросы по электронной почте.

Через журналиста Ц-1 в Ташкенте она передала, что не отвечает на «провокационные вопросы».

Вот какие вопросы редакция Ц-1 выслала Малохат Эшанкуловой:

1. Когда вам предложили деньги за защиту Рашида Кадырова? (точная дата и время)

2. Кто вам предложил деньги, кто был посыльный? Родственник, адвокат Кадырова – кто?

3. При каких обстоятельствах произошла встреча? Вас пригласили на нее? Вас случайно поймали?

4. Где это точно происходило? (точный адрес нужен)

5. Сколько вам предложили?

6. За что именно был бы этот гонорар?

7. У вас есть доказательства, что некая «узбекская правозащитница», проживающая в Европе, взяла деньги от Кадырова и его людей? Можете их предъявить? Кто эта правозащитница, не Надежда Атаева?

Редакция Ц-1 допустила, что Малохат Эшанкулова, при условии распространения ею правды, имеет в виду Надежду Атаеву, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии», проживающую в Европе.

Атаева и близкий ей круг людей, среди которых и проживающий в Лондоне Алишер Ильхамов из фонда «Сороса», начали публиковать в свои соцсетях сообщения о нарушенных правах Рашиджона Кадырова.

Об Атаевой известно, что в Узбекистане она занималась коррупцией «под крылом» своего отца Алима Атаева, главы ГАК «Узхлебопродукт» (1997–2000). Став во Франции правозащитницей, продолжила то же самое, кроме того, издала фейковый фильм и отчет об Андижанской бойне 13 мая 2005 года и «внесудебных казнях» в Узбекистане.

Офис «Международной амнистии» в Москве, распространивший заявление о пытках Рашиджона Кадырова, пока не ответил на вопросы Ц-1. Но на днях представитель международной правозащитной организации прислал версию своего заявления о судьбе экс-генпрокурора на русском языке.