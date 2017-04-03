Мамадали Махмудов призывает Мирзиёева убрать вранье из телевизора

Известный узбекский писатель и бывший политзаключенный Мамадали Махмудов просит президента вернуть свободу слова и освободить заключенных.

Узбекский писатель и диссидент (творческий псевдоним – Эврил Турон) связывает с новой властью в Узбекистане надежды на улучшение жизни в стране.

«Я знаком с Шавкатом Мирзиёевым – уважаю его. Он энергичный, очень работоспособный, умеет добиваться результата. По сравнению с диктатором Каримовым работает намного лучше», – оценивает нового президента Мамадали Махмудов.

Дать свободу СМИ

Бывший политзаключенный хвалит Мирзиёева за начало процесса примирения с соседями.

Он призывает нового президента начать преобразование страны с возвращения гласности и свободы слова в СМИ.

«Я не смотрю телевизор – там полное вранье. Люди годами прославляли диктатора, и сейчас им не место на экране», – утверждает писатель.

Махмудов считает, что одним из первых должен быть уволен Хайриддин Султанов – многолетний советник покойного президента Ислама Каримова по делам телевидения и прессы. По словам Махмудова, пока он у руля – никаких перемен в СМИ ждать не приходится.

Также Махмудов призывает освободить 85% заключенных из узбекских тюрем, часть колоний закрыть.

«Мы стали тюремным государством: Каримову везде мерещились госперевороты и взрывы. По надуманным обвинениям в тюрьмы попали сотни тысяч человек», – утверждает писатель.

Готовится к операции на сердце

В эти дни Махмудов проходит обследование в кардиологическом центре Ташкента. Через десять дней ему будет сделана операция на сердце для восстановления кровообращения. По его словам, врачи дают 80% гарантии выздоровления.

Лечение обходится очень дорого: каждые пять дней приходится платить три миллиона сумов (400 долларов США по курсу «черного рынка»), не считая питания.

Если бы не помощь друзей, то семье бывшего политзаключенного было бы сложно оплатить лечение: пенсия Мамадали-ака составляет 300 тысяч сумов (40 долларов по курсу «черного рынка).

«После освобождения из тюрьмы мне обещали добавить пенсию, восстановить в Союзе писателей и начать издавать книги, но дальше обещаний дело не пошло», – жалуется Махмудов.

Мамадали-ака говорит, что уже девять месяцев не может получить выездную визу и съездить в творческую командировку по приглашению чешского посольства. После освобождения из тюрьмы в 2013-м он с трудом получил двухгодичную овировскую визу для выезда за пределы страны, срок которой истек в 2015 году.

17 лет в тюрьме

Мамадали Махмудов отсидел в узбекских тюрьмах почти 17 лет. В 1999 году ему выдвинули обвинение в причастности к взрывам в Ташкенте и связях с лидером узбекской оппозиции Мухаммадом Салихом. Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы, к тому времени он уже провел за решеткой три года по другим обвинениям.

После освобождения в 2013-м Махмудов последовательно критиковал каримовский режим, называл происходящее геноцидом собственного народа.

Бывший председатель Фонда культуры Узбекистана известен как человек, который боролся за независимость страны. Он автор нескольких романов. Его исторический роман «Бессмертные скалы» был запрещен в СССР.

Сейчас произведения Махмудова переводятся на английский и французский языки. По его словам, сам он уже полтора месяца ничего не пишет: «здоровье не позволяет».