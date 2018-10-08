Марат Захидов снова возглавил МОПЧ в Узбекистане

В Ташкенте состоялось собрание филиала в Узбекистане Международного общества прав человека (МОПЧ), на котором был избран его председатель – тот самый Марат Захидов.

Собрание проходило в Ташкенте 5 октября. Главным в повестке для стало избрание председателя Узбекистанской секции МОПЧ.

В итоге Одил Хикматов, ранее работавший председателем секции, был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Новым председателем единогласно был избран Марат Захидов, являвшийся руководителем секции до назначения Хикматова.

Также были избраны два заместителя председателя, которыми активисты из регионов – Салиджон Абдурахманов и Дилрабо Халбаева.

Не прерывал председательства и в неволе

Представляя кандидатуру 68-летнего Абдурахманова, журналиста из Каракалпакстана, Марат Захидов сказал, что за свою правозащитную и независимую журналистскую деятельность он по сфабрикованному обвинению отсидел в местах лишения свободы 9 лет и 4 месяца.

«Узбекистанская секция все это время оставляла его председателем Каракалпакского отделения и членом правления организации, так как мы были уверены, что наркотики ему подбросили», – сказал Захидов.

На собрании также избрали правление, в состав которого вошли девяти человек.

Узбекистанская секция МОПЧ была организована в 1996 году и сразу же прошла регистрацию в Минюсте РУз.

В настоящее время во всех Узбекистана, а также в Республике Каракалпакстан действуют отделения, насчитывающие свыше 550 членов.

Марат Захидов…

Марат Захидов в правозащите Узбекистана с первых лет независимости страны. И является наиболее спорной фигурой в правозащитном движении. Эксцентричный и скандальный, он был замешан в организации провокаций и выпадов на многих активистов и журналистов Узбекистана, представлявших угрозу для власти.

Очевидное сотрудничество с властями Узбекистана, которое не прерывалось и в годы правления Ислама Каримова, видимо, обеспечило выживаемость секции МОПЧ в стране.

То, чем занимается МОПЧ в Узбекистане, на первый взгляд не понять. Ц-1 попробует в этом разобраться в будущих материалах.