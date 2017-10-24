Мастера рельефных тел соревновались в Бухаре

В Бухаре впервые состоялся чемпионат города по бодибилдингу и мас-рестлингу. Интерес со стороны участников и зрителей удивил даже организаторов.

В минувшее воскресенье в главном городе Бухарской области Узбекистана впервые прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и мас-рестлингу, в котором приняли участие порядка ста атлетов.

Призовой фонд соревнований составил 30 млн сумов (3750 долларов США). Его поделили между собой спортсмены, занявшие первые места в своих категориях.

Интерес к первенству проявили атлеты из Ташкента и Туркменистана. Но основное внимание зрителей и членов жюри было приковано к выступлениям бухарцев. В этот день они дебютировали на профессиональной арене.

Президент областной федерации по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу Хамид Низамов рассказал, что в чемпионате приняли участие в два раза больше спортсменов, чем планировалось.

А зал областного театра музыкальной драмы был полон зрителей.

«Мы не ожидали такого интереса. Это говорит о том, что данный вид спорта набирает популярность, а областная федерация – авторитет», – делится Низамов.

Начали с мас-рестлинга

Спортивное мероприятие открылось состязаниями атлетов в мас-рестлинге (перетягивание палки. – Прим. Ц-1). Этот национальный вид спорта Якутии (РФ) сегодня быстро набирает популярность в мире. Не стал исключением и Узбекистан.

Затем начались соревнования бодибилдеров. Бухарские спортсмены завоевали семь золотых медалей.

Абсолютным чемпионом турнира также стал представитель Бухары Суннат Зуфаров, получивший вместе с победой сертификат на пять миллионов сумов (625 долларов США).

Чемпионат же открыл новые имена спортсменов и показал дальнейшие перспективы работы федерации.

Возросший интерес к бодибилдингу в Узбекистане отмечает и вице-президент республиканской федерации Тимур Собиров.

«За 2017 год в стране проведено 12 чемпионатов по бодибилдингу. Благодаря этому нам удается привлечь в наш спорт большее количество людей», – говорит он.

Накачать мышцы поможет фитнес-плов

По словам Собирова, в стране имеется очень хорошая школа, а ее представители достойно выступают на мировых аренах.

Так, на последнем чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, прошедшем в Монголии 3–9 октября, обладателями золотых медалей стали узбекистанцы Елена Нураева и Михаил Волынкин, посетившие бухарский чемпионат в качестве специальных гостей.

«Здесь мы попробовали бухарский плов – очень вкусный диетический фитнес-плов. Так что у бухарцев есть прекрасные возможности готовиться и выступать с нами рядом на мировых аренах», – сказала Нураева.

Бухарская федерация по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу появилась в Бухаре около года назад.