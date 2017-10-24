Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Мастера рельефных тел соревновались в Бухаре

    В Бухаре впервые состоялся чемпионат города по бодибилдингу и мас-рестлингу. Интерес со стороны участников и зрителей удивил даже организаторов.

    Участники соревования в Бухаре по бодибилдингу; фото: Ц-1
    Участники соревования в Бухаре по бодибилдингу; фото: Ц-1

    В минувшее воскресенье в главном городе Бухарской области Узбекистана впервые прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и мас-рестлингу, в котором приняли участие порядка ста атлетов.

    Призовой фонд соревнований составил 30 млн сумов (3750 долларов США). Его поделили между собой спортсмены, занявшие первые места в своих категориях.

    Интерес к первенству проявили атлеты из Ташкента и Туркменистана. Но основное внимание зрителей и членов жюри было приковано к выступлениям бухарцев. В этот день они дебютировали на профессиональной арене.

    Президент областной федерации по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу Хамид Низамов рассказал, что в чемпионате приняли участие в два раза больше спортсменов, чем планировалось.

    А зал областного театра музыкальной драмы был полон зрителей.

    «Мы не ожидали такого интереса. Это говорит о том, что данный вид спорта набирает популярность, а областная федерация – авторитет», – делится Низамов.

    Начали с мас-рестлинга

    Спортивное мероприятие открылось состязаниями атлетов в мас-рестлинге (перетягивание палки. – Прим. Ц-1). Этот национальный вид спорта Якутии (РФ) сегодня быстро набирает популярность в мире. Не стал исключением и Узбекистан.

    Состязания атлетов в мас-рестлинге; фото: Ц-1
    Состязания атлетов в мас-рестлинге; фото: Ц-1

    Затем начались соревнования бодибилдеров. Бухарские спортсмены завоевали семь золотых медалей.

    Абсолютным чемпионом турнира также стал представитель Бухары Суннат Зуфаров, получивший вместе с победой сертификат на пять миллионов сумов (625 долларов США).

    Чемпионат же открыл новые имена спортсменов и показал дальнейшие перспективы работы федерации.

    Возросший интерес к бодибилдингу в Узбекистане отмечает и вице-президент республиканской федерации Тимур Собиров.

    «За 2017 год в стране проведено 12 чемпионатов по бодибилдингу. Благодаря этому нам удается привлечь в наш спорт большее количество людей», – говорит он.

    Накачать мышцы поможет фитнес-плов

    По словам Собирова, в стране имеется очень хорошая школа, а ее представители достойно выступают на мировых аренах.

    Один из участников турнира в Бухаре; фото: Ц-1
    Один из участников турнира в Бухаре; фото: Ц-1

    Так, на последнем чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, прошедшем в Монголии 3–9 октября, обладателями золотых медалей стали узбекистанцы Елена Нураева и Михаил Волынкин, посетившие бухарский чемпионат в качестве специальных гостей.

    «Здесь мы попробовали бухарский плов – очень вкусный диетический фитнес-плов. Так что у бухарцев есть прекрасные возможности готовиться и выступать с нами рядом на мировых аренах», – сказала Нураева.

    Бухарская федерация по бодибилдингу, фитнесу и мас-рестлингу появилась в Бухаре около года назад.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бодибилдинг, Спорт, Спорт в Центральной Азии
    Теги: бодибилдинг Бухара Федерация по бодибилдингу Узбекистана
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Спорт

    Обидно. Волейболистки из Каракалпакстана обращаются к Мирзиёеву

    Женская сборная Каракалпакстана по волейболу пишет президенту Узбекистана о нечестном судействе и отстранении их тренера, а в итоге – поражении на пути к финалу в «Баркамол-авлод – 2017».

    Узбекистан

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa