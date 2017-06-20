Мать милицейской жертвы в Сурхандарьинской области РУз арестована и осуждена!

Каромат Кадырова накануне вечером ехала из Сурхандарьи в Ташкент, но ее перехватили по дороге, вернули обратно, а ночью осудили и вывезли в Термез.

Время задержания: 20.05

По словам близких, Каромат Кадырова, мать предпринимателя Муродилло Омонова, умершего в отделении милиции Джаркурганского района Сурхандарьинской области, 19 июня вечером, когда спала жара, поехала на такси в Ташкент.

Причина поездки была более чем уважительной: в тот же день ей позвонили из виртуальной приемной президента Узбекистана и пригласили 22 июня на встречу во Дворец культуры МВД.

Там должна состояться встреча с гражданами, которые пострадали от сотрудников правоохранительных органов.

Чтобы подготовиться к этой встрече и привести себя в порядок, Кадырова и выехала пораньше.

Однако на посту Дарбан женщину остановила милиция. Кадырова успела позвонить журналистке Малохат Эшанкуловой и сообщить, что задержана.

А также сказала о том, что ее собираются везти домой в Джаркурган — районный центр в Сурхандарьинской области Узбекистана. Эшанкулова зафиксировала время звонка: 20.05.

«Мы не знаем, кто такая Кадырова»

В Джаркургане Кадырову доставили в районный суд по уголовным делам. Родственников в здание суда не допустили.

Около 21 часа состоялся суд, но по какому поводу и какое было вынесено решение, близким опять же никто не сказал.

После суда женщину доставили в здание Джаркурганского РОВД (районный отдел внутренних дел) – того самого, где 20 января погиб ее 32-летний сын Муродилло.

Затем примерно в 2 часа ночи 20 июня женщину на милицейской машине повезли в сторону города Термеза.

Дальнейшая судьба ее неизвестна. Когда родственники пришли в Джаркурганский суд по уголовным делам за решением, его сотрудники сказали, что никакого осуждения не было, и они вообще не знают, кто такая Кадырова.

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Как считает журналистка Эшанкулова, вполне возможно, что к задержанию женщины привела цепь событий.

Недавно Кадырова обратилась в Национальный центр по правам человека Узбекистана, где встречалась с его директором Акмалем Саидовым. Саидов проникся горем женщины и отправил в Сурхандарью для проверки жалобы двух своих подчиненных.

Те побывали также в городе Термезе, где встречались с хокимом Сурхандарьинской области Эркинжоном Турдымовым, а затем предложили Кадыровой съездить к нему: мол, хоким обещал помочь решить ее проблему.

Однако на деле вышло по-другому. Когда 17 июня женщина пришла к Турдымову, разговора не получилось. И глава Сурхандарьи сказал той примерно такие слова, что если она захочет еще хоть раз попасть в приемную президента, то получит 15 суток.

Кампания по дискредитации

Столь резкие слова Турдымова журналистка объясняет тем, что против Кадыровой в Сурхандарье проводится умышленная кампания по ее дискредитации.

В частности, накануне в областной хокимият была направлена жалоба некой женщины, сына которой сбила машина.

«Это было четыре года назад, тогда же состоялся суд, и виновные понесли наказание, но в жалобе, хотя человека сбили совсем в другом месте, почему во всем обвинялась автостоянка Кадыровой», – говорит Эшанкулова.

Так или иначе, а вопрос о судьбе Кадыровой остается открытым.

А воз и ныне там…

Кадырова с начала года борется за правду о смерти ее сына Муродилло Омонова.

Вечером 20 января без видимой причины он был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в РОВД Джаркурганского района. Там он в течение двух часов умирает.

Сотрудники РОВД сначала сообщили, что он умер от инфаркта, потом остановились на версии, что Муродилло повесился в «обезьяннике» на собственной куртке.

Кадырова сразу заявила, что сына убили, назвала заказчиков и на следующий день после похорон отправилась в Ташкент, чтобы пожаловаться лично президенту Шавкату Мирзиёеву.

До президента женщину не допустили, но она встречалась со многими ответственными лицами, в том числе и министром внутренних дел.

Однако в итоге официальной так и осталась версия о самоубийстве Омонова, которая не выдерживает никакой критики.