Мать предпринимателя, погибшего в милиции Узбекистана, тяжело больна

Каромат Кадырова от перенесенных с начала года волнений в связи со смертью в милиции Сурхандарьи сына получила онкологическое заболевание.

«Каромат очень плохо, она по большей части лежит в постели, встает только иногда», – рассказывает ташкентская правозащитница и журналистка Малохат Эшанкулова, посетившая женщину дома, в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.

Как рассказывает Малохат, Кадыровой уже начали проводить химиотерапию, для получения этой процедуры в конце июля она ездила в Ташкент.

Болезнь Кадыровой на руку людям, которых она обвиняла в убийстве ее сына – 32-летнего Муродилло Омонова, скончавшегося в милиции Джаркургана через два часа после задержания 20 января.

А бывший директор Центрального рынка Джаркургана Рахмонов, которого благодаря жалобам Кадыровой все-таки арестовали на два месяца за экономические преступления, в тот же день вышел на свободу. Его и считала Каромат заказчиком убийства своего сына Муродилло.

За произведенную растрату Рахмонову пришлось вернуть государству 170 миллионов сумов (около 21 тысячи долларов по курсу «черного рынка»), но он ни малейшим образом не расстроился.

По словам группы «Бесстрашные», куда входят Эшанкулова и правозащитница Елена Урлаева, весь Джаркурган рассказывает, как Рахмонов на устроенном тут же грандиозном празднике показал на маленький кусочек своего ногтя и сказал: «Заплаченные деньги – только вот такая толика моего богатства».

Как встретиться с президентом?

Неудивительно, что Кадырова в борьбе с таким состоятельным соперником, которого считает представителем Сурхандарьинской мафии, не может добиться правды по поводу убийства своего сына.

После того как 19 июня при попытке выехать в Ташкент, куда Кадырову официально пригласили из народной приемной президента, женщину арестовали и посадили на трое суток, она вновь приехала в столицу Узбекистана.

Цель у Кадыровой была одна – встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Но возле дома, где живет президент, женщину задержала милиция, затем отвезла в Мирзо-Улугбекское РУВД (районное управление внутренних дел), а там ее конкретно предупредили: «Еще раз подойдешь к этому дому – посадим!»

Тогда Кадырова стала искать встреч с людьми, которые дружат с президентом, но из этого тоже ничего не вышло.

Повесился на собственной куртке?

32-летний Муродилло Омонов скончался 20 января 2017 года. В этот вечер он на своей машине возвращался со свадьбы и около 21.00 часа был задержан сотрудниками уголовного розыска, хотя такие функции возложены на ГАИ.

При этом, по показаниям друга Омонова, с которым он ехал вместе, тот вел машину, «как обычно», и не было никакой причины ее останавливать.

Омонова обвинили в том, что он употреблял алкоголь, хотя пьян он не был, что подтвердила его мать, тут же приехавшая в милицию.

Впрочем, Кадыровой пообещали, что через час ее сына отпустят, и даже попросили этот час подождать на улице. Однако как раз в течение именно этого часа он и погиб.

Сначала в милиции сообщили, что Муродилло умер от инфаркта, а потом поменяли версию: якобы он повесился в камере на собственной зимней куртке.

Омонов был не повешен на куртке, а одет в нее

Кадырова сразу заявила, что это убийство, а заказчиком является базарком Рахмонов, который до этого хотел у нее «отжать» автостоянку, где был директором Омонов, а когда не получилось, перешел к угрозам.

Кадырова в поисках правды тут же выехала в Ташкент, здесь встречалась со многими высокопоставленными чиновниками, включая даже министра внутренних дел Абдусалома Азизова.

Женщине все обещали помочь, но не помог никто – в деле так и осталась версия о повешении на собственной куртке.

В то же время, как сообщают «Бесстрашные», Кадырова нашла свидетелей, которые утверждают, что Омонова привезли в морг одетым в эту куртку. А значит, сняли ее потом, для того чтобы разыграть комедию с самоубийством.