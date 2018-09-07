Мать Ратмира намерена наказать врачей ташкентской больницы

Неделю назад в Ташкенте не стало трехмесячного Ратмира Хамидуллина – его мать убеждена, что причиной болезни и смерти стали прививки, а затем халатность врачей.

Родители Ратмира Хамидуллина, умершего 30 августа в трехмесячном возрасте, обратились с жалобами в Генеральную прокуратуру, МВД и Народную приемную президента Узбекистана.

Они требуют от власти проверить качество вакцины, которая была сделана их сыну до начала болезни, а также и лишить возможности заниматься врачебной практикой Арофат Мирзараимову – заведующую отделением реанимации третьей педиатрической больницы Ташкента (бывшая «Мать и дитя»).

В интервью Ц-1 мать погибшего ребенка Элеонора Хамидуллина рассказала, что 24 августа трехмесячному Ратмиру сделали две прививки – от полиомиелита и пневмококка – в поликлинике № 10 Сергелийского района столицы.

Это были вторая и третья прививки малыша, первую – БЦЖ – сделали еще в роддоме.

Элеонора делится, что не хотела прививать сына от пневмококка, поскольку читала, что она может вызвать побочные эффекты, к тому же у малыша была гипоксия при рождении из-за двойного обвития. Но педиатр Нигора Расулова настояла на прививке.

В тот же день у мальчика поднялась температура, которую медсестра из поликлиники посоветовала сбить жаропонижающим.

Ночью 25 августа Хамидуллины решают вызвать скорую помощь: ребенок начал столбенеть, его глаза стали выпучиваться, взгляд зафиксировался на одной точке, посинела голова.

Каждый день – новый список лекарств

Малыша с мамой доставили в третью педиатрическую больницу, где реаниматолог – заведующая отделением Арофат Мирзараимова без обследования, по симптомам, поставила диагноз: «отек мозга».

«Нам вручили список лекарств, которые надо было купить в реанимацию детской больницы – удивило, что в больнице элементарно не было шприцев, новокаина, димедрола и пластыря!» – вспоминает Элеонора.

На следующий день дежурный доктор попросил купить новый перечень лекарств – оказалось, что отек мозга в первый день не сняли и нужно ставить специальную капельницу.

27 августа Арофат Мирзараимова начала убеждать родителей, что состояние ребенка объясняется инфекцией, которая была в организме малыша еще до прививки.

«Я начала кричать, что они ставят диагноз, не взяв ни одного анализа. В итоге анализы сына отнесли в частную клинику.

Оказалось, что в детской больнице, по словам врачей, нет нормальной лаборатории», – удивляется Элеонора.

Когда семье вручили третий список лекарств, они заподозрили неладное…

Малыш впал в кому

День ото дня Ратмиру становилось все хуже: его кормили через зонд и поставили на искусственную вентиляцию легких.

28 августа завотделением собрала консилиум с участием главного иммунолога и невропатолога республики.

«Я поняла, что нашего ребенка не будут лечить, и начала кричать, чтобы нас перевели в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Тогда же впервые ребенка обследовали и сделали УЗИ головы», – вспоминает наша собеседница.

Врачи начали убеждать ее, что до РНЦЭМП Ратмир может не доехать: он впал в состояние комы 3-й стадии, и у ребенка отказали почки.

Малыша, которому нужен был гемодиализ, привезли в РНЦЭМП только к концу дня. К тому моменту кома была уже в 3-й стадии, а давление – на нуле.

После трех суток борьбы малыш умер 30 августа в 23:10.

Вскрытие показало, что отек мозга был осложнен пневмонией и сепсисом.

Элеонора говорит, что будет добиваться наказания для виновных в смерти ее сына, чтобы другие люди не страдали от некомпетентности медперсонала. По ее словам, ни один из докторов все еще не отстранен от работы.

«Я утверждаю, что врачи, точнее, заведующая отделением реаниматологии больницы № 3 довела сына до критического состояния.

Изначально доктор должна была обследовать полностью ребенка, потому что оттек мозга – это не простой грипп. Его можно было спасти, если бы вовремя оказали медпомощь», – говорит убитая горем женщина.

В семье Хамидуллиных растут еще сыновья-двойняшки. Они не до конца понимают, что произошло, но скучают по братику…