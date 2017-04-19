Матери журналистов с радио «Озодлик» угрожали расправой

В Ургенче группа псевдоактивистов 18 апреля устроила скандал в доме Шукурджан Мадрахимовой – матери известных узбекистанских журналистов Бабаджановых.

Вчера в дом пожилой женщины в Ургенче (центр Хорезмской области Узбекистана) ворвались три женщины и один мужчина.

Они обзывали сыновей 75-летней пенсионерки «предателями Родины» и кричали, что они «позорят Узбекистан». Как только испуганная женщина попыталась позвонить, у нее отобрали и сломали телефон.

Шукурджан Мадрахимова давно на пенсии. Всю жизнь она проработала лаборанткой и машинисткой в редакции. Шукурджан-опа вместе с мужем – известным радиожурналистом Раджаббоем Бабаджановым (умер в 2014 году) – вырастила шестерых детей.

Трое из них также стали известными журналистами. Шухрат и Хурмат работают в Чехии на радио «Озодлик», а Кудрат живет в Швеции и редактирует сайт Eltuz.

Махмуд Машарипов, один из нападавших на дом матери журналистов, даже позвонил Шухрату Бабаджанову и назвал его «предателем Родины» и еще рядом непечатных выражений. Он бросил трубку, узнав, что разговор записывается.

Братья Бабаджановы связывают скандал в доме матери с публикацией в начале апреля на сайте «Озодлика» материала об изнасиловании и беременности 15-летней школьницы из Хивинского района Хорезмской области.

Правоохранительные органы Хорезмской области возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование», а ряд руководителей и учителей школы № 31 Хивинского района, где училась девушка, были уволены за желание скрыть происшедшее.

По словам Кудрата Бабаджанова, им часто мстят за острые статьи, а запугивание родственников оппозиционеров, правозащитников и журналистов – очень отработанный прием властей в Узбекистане.

Членам семьи журналистов часто поступают угрозы после публикации материалов на гендерную тему, по проблемам образования, заявлениям имамов и т. д.