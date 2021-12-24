МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

Галима Бухарбаева

Первый заместитель министра Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана Боходыр Онорбоев ответил на вопросы Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА», встав на позицию полного оправдания работы своего ведомства.

В своем ответе замминистра утверждает, что его коллеги определили верную сумму кредита предпринимателю Тулебаю Аширову на завершение строительства детского сада «Ортик ота богчаси» в городе Газалкенте Бостанликского района Ташкентской области.

При этом Онорбоев ссылается на ничем не подкрепленный и ничем не обоснованный критерий, что якобы при расчете размера кредита на детский сад МДО исходило из суммы в 16 млн сумов (1600 долларов США) на одного ребенка.

То есть, если Аширов строит детский сад на 120 мест, то сумма полагающегося ему кредита должна равняться 1 млрд 920 млн, и именно эти деньги в конечном счете он получил в виде льготного 1% кредита.

Откуда взята сумма в 16 млн сумов на одного воспитанника? Имеется ли в МДО документ, утверждающий эту сумма как единицу измерения для выдачи кредитов? Кто утвердил эту сумму? Является ли она универсальной для всех строящихся детских садов в Узбекистане по программе государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования? Почему об этой расчетной единице не говорится ни слова в постановлениях президента РУз? Вы можете предоставить копию этого документа?

Эти вопросы Ц-1 и Движение «ПАХТА» вновь ставит перед МДО и также, ради чистой формальности, просит обратить внимание на это утверждение вышестоящие и надзорные органы Узбекистана.

«Просил еще меньше…»

В своем ответе замминистра Онорбоев, помимо взятого, очевидно, из потолка расчета в 16 млн на одного ребенка, утверждает другое, что уже не выдумка и не подлог, а откровенная ложь.

Он заявляет, что предприниматель Аширов на встрече у министра МДО Агриппины Шин 13 ноября 2019 года сообщил о вложенных им 1 млрд 16 млн сумов на строительство детского сада, а затем попросил сумму кредита в 1 млрд сумов.

В Министерстве с его расчетом не согласились, указав, что 1 млрд сумов на завершение строительства недостаточно, и в конечном счете выделили кредитную сумму в 1 млрд 920 млн, которую он получил в «Алока-банке» осенью 2020 года.

Тулебай Аширов в интервью Ц-1 заявил, что это утверждение замминистра — «откровенная ложь».

По его словам, он действительно был на приеме у Шин в этот день и пришел к ней не с пустыми руками, а с фотоальбомом о проделанной работе, который его попросили сделать в МДО, и документами, подтверждающими этап строительства и вложенные средства.

«Когда Шин ознакомилась со всеми материалами, то попросила своего сотрудника Абдугуляма Хакимова подготовить договор, — рассказывает Аширов, — она удивилась, что между мной и министерством до сих пор не заключен договор».

«Вот об этом мы говорили и о встрече в ближайщее время для подписания договора, — продолжает предприниматель. — Никакого 1 млрд сумов я не просил, так как для меня и для всех всегда было ясно, что я, вложив 25% от стоимости проекта, претендую на кредит в 75% от общей суммы».

Поверил президенту

Эта история началась, когда Тулебай Аширов прочитал и поверил в постановления президента Шавката Мирзиёева о стимулировании строительства частными лицами детских садов, подумав, что это может стать делом всей его жизни.

В постановлении президента под номером 3651, вышедшем в апреле 2018 года, говорилось о государственно-частном партнерстве в области реконструкции и строительства новых детских садов, предпринимателям предлагался ряд серьезных стимулов и льгот.

В последующем постановлении президента от 30 января 2020 года по номером 4581 утверждалось, что предприниматели могли рассчитывать на получение льготного кредита при вложении в строительство или реконструкцию здания под детский сад более 25% от необходимых средств к 1 декабря 2019 года.

То есть, оставшиеся деньги – 75% от стоимости проекта – должны были быть получены в виде льготного кредита после подписания соответствующего договора с Министерством дошкольного образования Узбекистана.

«Кредиты выделяются сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент годовых», — утверждалось в постановление Мирзиёева.

Прозрачно и подотчетно

Аширов, взявшись за строительство детского сада в Газалкенте, получил по нулевой выкупной стоимости заброшенное здание, затем он собрал все свои деньги, продал машину и дом, и к лету 2019 завершил 25% строительных работ.

Поскольку изначально проект рассматривался как государственно-частное партнерство, Аширов не мог и шагу сделать без консультаций и аудита со стороны контролирующих организаций.

Стоимость всех строительных работ определил не Аширов, а ООО Engineering Calculations, в экспертом заключении этой организации от 6 сентября 2018 года стоимость проекта «Реконструкции здания частного ДОУ на 120 мест в МСГ «Дахана» в городе Газалкенте Бостанликского района Ташкентской области» была оценена — в 4 млрд 32 млн 373 тысячи 497 сумов.

Сам же Аширов, это указано в экспертом заключении, оценивал стоимость реконструкции и строительства детского сада дороже — в 5 млрд 734 млн 145 тысяч 796 сумов.

В июле 2019 года другая организация, проведя экспертизу, выдала акт выполненных работ предпринимателем на сумму 1 млрд 173 млн сумов, подтвердив его инвестиции на более чем 25% от общей стоимости проекта.

Два договора с МДО

В договоре, который Тулебай Аширов заключил с МДО 25 ноября 2020 года, в его первоначальной версии, были правильно отражены все ключевые цифры: общий бюджет в 4 млрд 32 млн сумов; вложенные средства — 1 млрд 116 млн; сумма кредита — 3 млрд 16 млн сумов.

Копии этого документа Аширов, как вышел из здания МДО в Ташкенте, с радостью отвез в управление дошкольного образования в Газалкенте и другие учреждения, курировавшие его работу.

Через три дня его неожиданно вызвали в МДО, где сотрудник Абдугулям Хакимов, со слов предпринимателя, попросил его вернуть оригинал договора, а затем возвратил его с измененной страницей номер 3.

В новой версии документа сумма вложений Аширова была увеличена до 2 млрд 112 млн сумов, а сумма кредита сократилась до 1 млрд 920 сумов, то есть, на более чем 1,1 млрд сумов (110 тысяч долларов США).

Как сегодня объясняет МДО сниженную сумму кредита? — А неизвестно откуда взявшейся калькуляцией — 16 млн на одного воспитанника заведения. О постановлении же президента, в котором черным по белому говорится о 25% частных вложений и оставшейся части в виде льготного кредита, — ни слова.

Полная профнепригодность

Ответ первого заместителя министра МДО Узбекистана Боходыра Онорбоева, при всем человеческом уважении к нему, не оставляет иного, как констатировать не только лживость, изворотливость и наглость чиновников сегодняшнего Узбекистана, но и говорить о их полной некомпетентности и бездарности.

Как министр Агреппина Шин, руководитель управления по формированию политики в области дошкольного образования Шахноза Мирзиёева (дочь президента), тот же замминистра Боходыр Онорбоев могли выдать даже те урезанные деньги на проект, который они сами на корню загубили и который поэтому не будет реализован?

Ведь они знали, что для завершения работ необходима сумма в 75% от его стоимости (у них на руках была проектная смета), а выдали лишь 50%, и что у предпринимателя Аширова нет недостающих 25% — 1,1 млрд сумов. Все, что у него было, он уже потратил…

Любой проект до вложения в него денег, а тем более начала их расходования, должен проходить проверку на его выполнимость, главным из условий которой является полное и своевременное финансирование.

Если нет всей суммы, то вкладывать части денег рискованно, если не бессмысленно. Именно об этом в глазах здравых людей было постановление президента Мирзиёева, он давал гарантии на дальнейшее полное финансирование, а значит и реализацию проекта.

Выкинули деньги на ветер

Можно говорить о том, что МДО выкинуло на ветер 1 млрд 920 млн сумов государственных и спонсорских денег, потому, что двумя метрами отреза не залатать дырку в три метра, это должно быть понятно даже женщинам…

Или, снова, если портной говорит вам, что на вечернее платье нужно четыре метра ткани, а вы ему приносите три метра, задуманный вами наряд не получится, в крайнем случае это будет нечто другое — или короче, или без рукавов, или с открытой спиной, или с декольте до пупка, это понятнее?

Но в случае со строительством, тем более детского сада, подобные компромиссы недопустимы, можно остаться без крыши над головой, прочных стен, опор, качественных лестниц, без дополнительных аварийных выходов, системы отопления, водоснабжения, газа, беседок, игровой площадки, кухни, мебели и т.д.

В итоге в Газалкенте второй год стоит недостроенное здание детского сада. Это памятник коррупции и бесстыдства сегодняшней власти в Узбекистане. Она разорила предпринимателя, обрекла его на унизительное обивание порогов, она выкинула на ветер огромные средства из госказны, лишила детей детского сада…

Ради чего?

Ради взятки. Абдугулям Хакимов из МДО запросил, по словам Тулебая Аширова, 10% от размера кредита для получения всей недостающей суммы — 75% от стоимости проекта, это порядка 30 тысяч долларов.

Генеральная прокуратура Узбекистана факт вымогательства взятки Хакимовым расследовать не хочет. На приеме в декабре не представившийся сотрудник Генпрокуратуры грубил Аширову, требовал от него оставить МДО в покое, изыскать самому недостающие средства на детский сад.

Вот такое государство, зато МДО в Ташкенте выдало настоящее ноу-хау — строить детсады, исходя не из проекта и его целей, не из инженерно-строительных норм, не из ланшафта или других особенностей местности, общего архитектурного облика района и города, а из бюджета на одного воспитанника.

16 млн сумов или 1600 долларов на ребенка… Что ни придумаешь, когда сказать нечего. Эх, Агриппина Васильевна…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» — За власть народа! За Социализм!