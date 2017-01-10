Медики предлагают Мирзиёеву, как «вылечить» узбекскую медицину

Ташкентские врачи обсуждают в соцсетях свои идеи по реформе здравоохранения в Узбекистане, предложенной ранее президентом Шавкатом Мирзиёевым.

В сообществе «Врачи Ташкента» в Фейсбуке 8 января пользователь Увасий Хикматова внесла свои предложения в проект реформы и призвала коллег дополнить их. Идеи вызвали бурное обсуждение участников сообщества, в основном медиков из столицы Узбекистана.

Так врачи отреагировали на намерения президента Узбекистана реформировать систему здравоохранения.

Мирзиёев 5 января на встрече с медиками в формате видеоконференции предложил открыть отдельные поликлиники для женщин, пересмотреть работу сельских врачей и повысить их квалификацию, создать филиалы зарубежных клиник в Узбекистане и сократить продолжительность учебы в медвузах до шести лет.

Отмените ВОП

Автор предложила создать единую электронную базу пациентов с историями болезни, анкетами и результатами анализов. Практикующие врачи призвали президента упразднить врачей общей практики (ВОП), ввести электронные очереди и принять закон о медицинском страховании.

Внедрение ВОП разочаровало как самих медиков, так и пациентов. Первые жалуются, что им приходится заниматься не своей работой: мол, педиатры и терапевты осматривают и детей-грудничков, и взрослых. Вторые сетуют на общую очередь с маленькими детьми и больными взрослыми.

Экстренная помощь

Мнение врачей и пациентов совпало относительно работы экстренной медицинской помощи. Устоявшаяся система требует кардинального пересмотра, считают участники группы. По их мнению, необходимо начать с материально-технического обеспечения карет «скорой помощи», квалификации врачей и их окладов.

Также поднимается вопрос нехватки кардиологов в поликлиниках. В целях борьбы с ранней смертностью врачи предлагают принять на вооружение мобильные устройства ТелеЭКГ.

По мнению Мухтора Ишимовича, медсестры могли бы снимать показания пациентов и передавать их дежурным районным кардиологам. Благодаря этому можно избежать «инвалидизации» пациентов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, уверен он.

Автор поста заверила коллег, что подаст предложения в приемную президента.

Президенту верят, чиновникам – нет

Семейный врач из поликлиники № 12 Ташкента рассказала Ц-1, что весь медперсонал верит новому главе государства, но не районным чиновникам.

«Мои коллеги уже обращались в портал (виртуальная приемная Мирзиёева) с жалобами на бесконечные субботники, неоплачиваемые переработки, поборы из-за хлопка. Но обращение «спустили» в райздрав, и нам устроили проверку. До президента жалобы не доходят», – с сожалением сказала она.

Очевидно, что медицине Узбекистана нужна глубокая реформа. В медицинских заведениях процветают коррупция и панибратство. Нередко интересы врачей и пациентов уходят на второй план.

Чтобы «вылечить» отечественную медицину, потребуются смелые и решительные шаги, а не реформа ради реформы.