Метро в Ташкенте за 295 млн долларов – это дорого или нет?

Мы сравнили стоимость новых станций метрополитена в столице Узбекистана и других городах мира – в Москве надземка дешевле.

В двух районах Ташкента полным ходом идет строительство метрополитена – выполняются предвыборные обещания президента Шавката Мирзиёева.

На Юнусабаде появятся две станции подземки, а в Сергели – сеть наземного метро. Первый объект строители обещают сдать к 2019 году, второй – в 2020-м. Общая стоимость двух веток – около 295 млн долларов.

Средства выделили республиканский бюджет и Фонд реконструкции и развития Узбекистана. Ц-1 сравнил расходы на строительство метро в Ташкенте с ценами в разных городах мира.

«Сергелям» – бюджетный вариант

В Сергелийском районе построят 8 км путей наземного метро с шестью станциями. Они свяжут конечную станцию Чиланзарской линии метро с массивом «Спутник». Бюджет строительства составляет 170,1 млн долларов, срок строительства – 4 года.

Наземные станции появятся по улицам Чоштепа, Мирзо Турсунзода, Кипчак, Марли. Предварительные названия: «Отчопар», «А. Ходжаев», «Чоштепа», «Турсунзода», «Сергели», «Эхтиром».

Госбюджет выделит строителям около 70 млн долларов, еще 35,1 млн поступят из Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

Таким образом, стоимость километра пути наземного метро в Сергели составит 21,2 млн долларов, метра – 21,2 тысячи долларов.

Для сравнения возьмем самое современное наземное метро в мире – Дубайский метрополитен. Стоимость километра пути по дубайским сметам обходится в 50 млн долларов.

Согласно проекту, наземное метро из столицы России в Подмосковье обойдется в 15,3 млн долларов за километр пути. Это примерно на треть дешевле, чем наземное метро в Ташкенте.

В настоящий момент на массиве «Спутник» в Сергелийском районе сносят деревянные бараки, на месте которых появятся высотные жилые дома и социальная инфраструктура. Процесс переселения первой партии жильцов из ветхих «деревяшек» завершен. Снос домов на «первой линии» продолжается.

Юнусабаду – подземку

Юнусабадская линия к 2019 году получит две станции метро: «Юнусабад» и «Туркестан». Строители уже роют котлованы для будущих станций. Экскаваторы и самосвалы работают до поздней ночи.

Бюджет прокладки метро до одного из крупнейших спальных районов города составил 124,8 млн долларов, из которых 72 млн – средства госбюджета, 52,8 млн – кредиты Фонда реконструкции и развития Узбекистана. Капитал фонда формируется за счет активов правительства, продажи госимущества и получения прибыли сверх планируемой нормы.

Юнусабадская линия протяженностью 6,4 км удлинится на 2,7 км с конечной станцией в районе 12-го квартала. Таким образом, километр пути обойдется в 46,2 млн долларов, метр – 46,2 тысячи долларов.

Проект расширения Юнусабадской линии метро существует с 2001 года. Первоначально он включал сооружение четырех станций, однако из-за сложностей с финансированием проект было решено отложить.

Отсчитывать энную сумму на обустройство перронов, депо, вспомогательных сооружений мы не стали, поскольку на эти цели обычно идет незначительная часть средств от общего бюджета.

Для сравнения: стоимость прокладки километра пути в Санкт-Петербурге стоит почти втрое дороже – около 123 млн долларов. В городе на Неве используется глубинная техника сооружения подземки.

В Москве стоимость километра пути со станционным комплексом мелкого заложения достигает 70 млн долларов, срок строительства – до трех лет.

В Барселоне этот показатель скромнее: 50 млн долларов. Стоимость строительства подземного метро в Нью-Йорке, Амстердаме и Токио составляет от 220 млн долларов за километр.