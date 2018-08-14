МИД РУз: Представительства «Талибана» в Ташкенте не будет

МИД Узбекистана опроверг возможность открытия офиса движения «Талибан» в Ташкенте, о чем ранее сообщило издание Reuters.

«Этот вопрос не обсуждался. Никакой офис не открывается», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве РУз.

7–10 августа представители террористической группировки «Талибан» провели переговоры с официальными лицами МИД РУз в Ташкенте. Стороны обсуждали безопасность инфраструктурных объектов в Афганистане, строящихся при участии Узбекистана.

Единственное заграничное представительство «Талибана» расположено в Катаре. Оно появилось там при поддержке США как связующее звено в переговорах между движением и правительством Афганистана.