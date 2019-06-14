МИД Узбекистана превращается в похоронное бюро

Новости о гибели узбекистанских мигрантов за рубежом выходят под заголовком «Сообщение Консульско-правового департамента МИД» и начали составлять значительную часть материалов ведомства.

Информационные сообщения узбекистанского МИДа все больше походят на сводки боевых действий: в качестве поля боя – зарубежные страны, в роли солдат – погибшие и покалеченные трудовые мигранты.

Гибели и несчастным случаям, произошедшим с гражданами Узбекистана за рубежом, лишь за май-июнь – неполные полтора месяца, дипломатическое ведомство страны на своем официальном сайте посвятило свыше 30 публикаций.

Только за пять последних дней июня МИД РУз сообщил о четырех смертельных случаях, произошедших с узбекистанцами за рубежом.

Среди погибших – 55-летний Алижон Уражбеков: 8 июня на него обвалилась плита на строительной площадке в Чехии. А 11 июня в результате ДТП в Казахстане не стало 17-летнего Диёрбека Дониёр угли Кушшаева.

В тот же день еще два ДТП, произошедшие в разное время в Турции, стали причиной смерти двух граждан Узбекистана – 33-летней Мухаё Шердановой и 25-летнего Озода Ражаббоева.

Несчастные случаи

Чаще всего жизни узбекистанцев, находящихся в трудовой миграции, обрываются в результате несчастных случаев.

Как сообщает МИД РУз, 7 июня на одной из строек в Ленинградской области от прямого удара молнии скончался 24-летний Зухриддин Юсупов.

Днем ранее в Пензенской больнице не стало 36-летнего Шерали Патиллоева. 4 июня он попал в автокатастрофу на трассе М5 «Урал». На сегодняшний день в больнице с черепно-мозговыми травмами находятся еще семь граждан Узбекистана, пострадавших в этом ДТП.

Та же трасса в мае унесла жизни еще двух граждан Узбекистана. 25 числа на территории Республики Мордовия автомобиль Chevrolet Spark, в котором ехали четверо узбекских граждан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком.

От полученных травм 57-летний водитель Носиржон Дадахонов и 28-летний пассажир Дилшодбек Жамолиддинов скончались на месте. Два других пассажира госпитализированы.

Бывает, смерть настигает и детей. 3 мая МИД подтвердил гибель трехлетнего ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа в городе Всеволожске Ленинградской области.

Криминальные сводки

С именами граждан Узбекистана в России часто связаны не только несчастные случаи. Они мелькают и в криминальных сводках.

Так, 3 июня в Петроградском районе Санкт-Петербурга обнаружено тело 42-летнего Ойбека Алланазарова. Как умер мужчина – неизвестно. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

А 19 мая в одном из кафе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием граждан Узбекистана, в результате которой четверо из них получили ножевые ранения.

Пожалуй, самой резонансной новостью прошлой недели стало то, что 7 июня полицейскими в Москве был застрелен узбекистанец.

Как оказалось, мужчина, имя которого не раскрывается, находился в международном розыске по запросу узбекской стороны, был застрелен при попытке захватить табельное оружие полицейского во время бегства из столичного ОВД «Коптево».

Когда смерть щадит

Бывает, что смерть обходит узбекских мигрантов стороной, тем не менее оставляя тяжелые последствия.

Так, в ДТП с участием трех автомобилей на все той же федеральной трассе М5 «Урал», произошедшем 8 июня, пострадала 39-летняя Олиозахон Омирзанова. Сейчас она находится в клинике, врачи оценивают ее состояние как стабильное тяжелое.

6 мая из Центральной районной больницы Нуримановского района Республики Башкортостан планировали выписать шесть женщин-узбечек, отравившихся угарным газом в ночь с 4 на 5 мая.

Сообщается, что они проживали в этом частном доме и работали в местной агрофирме.

27 мая четверо узбекистанцев получили травмы в результате обрушения лесов на одной из строек Ленинградской области. Все они доставлены в больницу, где им была оказана медпомощь.

В Казахстане

Но происшествия с трудовыми мигрантами из Узбекистана происходят не только на территории РФ.

3 июня в Караганде (Казахстан) угарным газом отравились сразу 16 узбекистанцев. Происшествие произошло в результате утечки угарного газа из бензинового агрегата в новостройке, где они выполняли ремонтные работы.

Ни у одного из пострадавших не было паспорта. Как сообщили узбекистанские мигранты дипломатам, прибывшим по этому поводу в Караганду, свои документы они передали пригласившему их соотечественнику для оформления регистрации.

Сообщается, что в данное время посольство помогает им восстановить утраченные документы.

18 мая четверо узбекистанцев пострадали в результате ДТП на 82-м километре автомагистрали Бейнеу – Тажен Мангистауской области.

В Турции и Корее

Два инцидента, не считая случившихся на этой неделе, за полтора месяца произошло и в Турции. 31 мая в результате конфликта в Стамбуле от полученных ножевых ранений скончался уроженец Наманганской области 31-летний Одилжон Хамзаев.

В качестве подозреваемого правоохранительными органами Турции задержан гражданин Узбекистана.

А днем ранее все в том же Стамбуле было обнаружено тело женщины, завернутое в ковер. На месте преступления обнаружена черная женская сумочка, в которой находились документы трех гражданок Узбекистана. Саму же погибшую идентифицировать не удалось.

Плохие новости приходили и из Кореи. 29 мая Алишер Жовлиев упал с верхнего этажа строящегося здания и в тяжелом состоянии доставлен в больницу университета «Кангвон».

А 19 мая в сеульском госпитале «Ханиль» скончался студент из Узбекистана – 22-летний Мутал Юлдашев, получивший тяжелые ожоги 9 мая в ходе пожара в квартире. Своего друга – 23-летнего Фарруха Муминова, скончавшегося в день пожара, он пережил ровно на десять дней.

В Европе и США

1 июня в португальской провинции Лейрия от ножевых ранений скончался 36-летний самаркандец Икром Негматов.

18 мая ДТП на польской национальной трассе S3 между городами Щецин и Гожув стало причиной гибели узбекистанца, которого только предстоит опознать. Находившегося рядом с погибшим Бахтиера Лутфуллаева, доставленного в больницу в бессознательном состоянии, уже опознал отец, прибывший в страну.

А в полдень 2 мая на улицах нью-йоркского Бруклина в результате ДТП оборвалась жизнь четырехлетнего ребенка из Узбекистана.

Каждое подобное сообщение сопровождается словами соболезнования. Консульские отделы берут ситуацию под свой контроль и обещают всяческую помощь.

В некоторых случаях даже готовы оплатить расходы по транспортировке тел на родину за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений РУз.