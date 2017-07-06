МИД Узбекистана саморазоблачился. Но отвечать не будет

Прямой диалог главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова обнаружил десятилетия антинародной политики, проводившейся его ведомством против миллионов узбекистанцев.

Галима Бухарбаева

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на состоявшемся 5 июля прямом диалоге с согражданами рассказал о трансформации и планах по улучшению работы его ведомства.

Он, к примеру, объявил, что отныне представители МИД Узбекистана за рубежом обязаны сократить с трех месяцев до семи дней выдачу сертификата на возвращение на родину в случае утери гражданином республики проездного документа.

Сказал министр и том, что у граждан есть возможность для обмена паспортов старого образца и даже просроченных – до июля 2018 года. Кроме того, Камилов уточнил, что со старым документом узбекистанец все еще может вернуться на родину, включая транзит через третью страну.

Прозвучало намерение МИД Узбекистана содействовать гражданам в случае смерти их родных за рубежом.

Наконец, была признана массовая миграция узбекистанцев на заработки в Россию. Как сообщил Камилов, только по официальным данным, в 2016 году в Россию выехали 1,7 млн граждан Узбекистана.

В связи с этим Ташкент, согласно договоренности с Москвой, заключенной весной этого года, будет способствовать организованному набору соотечественников на работу в России. В обеих странах создадут представительства в сфере миграции.

Министр иностранных дел Узбекистана также говорил об открытии консульств страны еще в пяти городах России – Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, о расширении дипмиссии в Казахстане и увеличении штата сотрудников МИДа за рубежом.

Слушая ответы и заявления Камилова, невольно задаешься вопросом: а где он был раньше?

Что мешало ему, возглавляющему с небольшими перерывами МИД страны с 1994 года, догадаться, что это настоящее изуверство и издевательство – требовать трех месяцев (!) ожидания от гражданина, потерявшего за границей проездной документ.

Как жить человеку в чужой стране без паспорта? Как ему быть при столкновении с полицией, возникновении иных ситуаций, когда необходимо предъявление документа?

Эта ситуация – классический пример, как власть Узбекистана на протяжении многих лет обходилась со своими гражданами.

Она отреклась от них, более того, сделала, как будто сознательно, чтобы жизнь каждого из них максимально усложнилась. Чтобы при каждой жизненной ситуации он, ощущая свою ничтожность и беспомощность, знал: у него нет никого, кто бы стоял на охране его прав и интересов.

А Камилов был если не архитектором, то по крайней мере исполнителем этой политики, причем прилежным, и никакого диалога добиться с ним тогда было невозможно. Да что с ним, с любым из его дипломатов.

Прежняя позиция министра понятна. Она исходила из политики ненависти к своему народу, которую проводил с 1989 по 2016 год первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Диктатор требовал давить своих граждан как вошь – министр Камилов следовал этому приказу. Новый президент Узбекистана решил слегка очеловечить режим, повернуть его в сторону народа – и глава МИД подчиняется новой волне.

В любом случае отрадно, что власть в Ташкенте проводит новый курс, а наиболее одиозные и бесчеловечные принципы в ее работе с гражданами пересматриваются и находят новые решения.

Вопросы о собственной ответственности министра Камилова, его принципиальности и оценке им самим своей работы во главе МИД Узбекистана – на вчерашнем открытом диалоге не звучали.

Возможно, их и не надо задавать. Кто старое помянет – тому глаз вон… Похоже, что узбекистанцы готовы сменить курс, начать новую жизнь, отказавшись ворошить прошлое, но готовы ли Камилов и другие представители власти Узбекистана также забыть прошлое и начать отношения со всеми с новой страницы?

Во время вчерашнего диалога министр сообщил, что Узбекистан готов принять в стране представительство правозащитной организации Human Rights Watch, ожидает аккредитации и ищет репортера в Ташкенте Узбекская служба Би-би-си, но в этих фундаментальных на первый взгляд решениях все же прослеживается желание властей понравиться партнерам на Западе.

Ташкент открывает двери для иностранцев, изгнанных из страны, но ни слова не проронил о своих же гражданах, попавших в политическую эмиграцию во время правления Каримова.

Ветеран правозащиты Узбекистана Талиб Якубов, проживающий во Франции, обратился к Камилову с просьбой помочь ему вернуться на родину. Старый и больной, он надеется умереть на родной земле, но ответить на его запрос открытости министра не хватило.

Значит, аксакал Якубов и еще огромный пласт граждан Узбекистана, включая беженцев из Андижана, продолжат находиться в роли людей, брошенных и низверженных своим Отечеством.

Что ж, есть о чем продолжить диалог.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1